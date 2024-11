MC Guimê desabafa: 'A depressão me visitou, até tentou me destruir'

O cantor MC Guimê completou mais um ano de vida neste domingo, 10, e usou as redes sociais para fazer um balnço de sua trajetória

O cantor e ex-participante do BBB 23 MC Guimê completou mais um ano de vida neste domingo, 10, e usou as redes sociais para fazer um balanço de sua trajetória. Em uma publicação no feed do Instagram, ele contou o que lhe deu forças para se reerguer.

"Mais um ano de vida, mais um ano de caminhada… Esse ano foi de muito aprendizado, superação, desafios e obstáculos, também foi de mto amor, dedicação, evolução espiritual e sabedoria. Sessões de estúdio me fizeram bem, ajudaram a recarregar as minhas energias", disse.

E continuou: "Uma força interior e vontade enorme de compor, gravar, trabalhar, fazer shows q há um tempo já não sentia… é como se tivesse renascido dentro do meu coração aquele sonho de molequinho. Teve momentos que a depressão me visitou, até tentou me destruir mas Jesus me levantou e me deu mais q mil motivos pra sorrir!!!".

Por fim, agradeceu as mensagens que recebeu na data especial. "Hoje só quero pedir a Deus saúde, paz e proteção! Que Ele nos abençoe e nos livre de toda maldade. Obrigado pelas mensagens, consideração e carinho de aniversário", encerrou.

MC Guimê ganha declaração da namorada em data especial: 'Grande presente'

No dia do seu aniversário, MC Guimê ganhou uma declaração bastante especial da namorada, Fernanda Stroschein. Através das redes sociais, a empresária publicou diversos momentos marcantes do casal e parabenizou o companheiro pelo aniversário. Ela ainda celebrou a data comemorativa em dose dupla, uma vez que os dois completam um ano de namoro ainda este mês.

"Hoje é um dia mais que especial, seu aniversário e o mês que completamos um ano do início de nós… É um prazer enorme compartilhar essa jornada chamada 'vida', com você!", iniciou. Veja o texto completo!

