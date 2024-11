MC Guimê ganha declaração da namorada em data especial: 'Grande presente'

Completando mais um ano de vida, MC Guimê foi surpreendido com uma homenagem de aniversário da namorada, Fernanda Stroschein

Dia de festa na casa de MC Guimê! No domingo, 10, o cantor e ex-participante do BBB 23, da TV Globo, completou mais um ano de vida e ganhou uma declaração bastante especial da namorada, Fernanda Stroschein.

Através das redes sociais, a empresária publicou diversos momentos marcantes do casal e parabenizou o companheiro pelo aniversário. Fernanda ainda celebrou a data comemorativa em dose dupla, uma vez que os dois completam um ano de namoro ainda este mês.

"Hoje é um dia mais que especial, seu aniversário e o mês que completamos um ano do início de nós… É um prazer enorme compartilhar essa jornada chamada 'vida', com você! Lindo, quero começar agradecendo por ser esse homem de um coração tão lindo e puro! Obrigada por ser tão presente, por compartilhar comigo os melhores momentos e principalmente dias difíceis, que na verdade, na maioria das vezes conseguimos reverter em dias bons e com muitas risadas", iniciou a namorada de MC Guimê na legenda.

"Feliz aniversário meu amor, que Deus continue te abençoando, que as maravilhas dEle sempre se faça presente sobre a sua vida, você mais do que ninguém sabe quão perfeita e agradável é a vontade do Senhor! Quando Deus uniu o nosso propósito, o sobrenatural dEle começou a se fazer mais presente em cada detalhe de nossas vidas! Você foi e é um grande presente de Deus na minha vida e tenho certeza que juntos vamos viver os planos dEle! Que a vida seja tão generosa contigo como você é com ela! Eu te amo, meu amor!", finalizou Fernanda Stroschein.

MC Guimê ganha declaração da namorada - Reprodução / Instagram

Quem é a namorada de MC Guimê?

MC Guimê e Fernanda Stroschein assumiram publicamente o romance em abril deste ano, mês em que o cantor compartilhou as primeiras fotos do casal nas redes sociais. O novo amor do ex-BBB tem 28 anos e reside em Balneário Camboriú (SC).

Ela é filha de Carla Stroschein, uma renomada arquiteta da cidade, e tem duas irmãs, uma das quais vive em Orlando, nos Estados Unidos. Além de trabalhar com a mãe no ramo de decoração e cursar biomedicina, a jovem tem duas lojas de roupas femininas e masculinas.

Vale lembrar que esse é o primeiro relacionamento que MC Guimê assume desde que terminou seu casamento de oito anos com a cantora Lexa, em setembro do ano passado. Atualmente, a famosa está noiva do ator Ricardo Vianna e espera a primeira filha do casal.