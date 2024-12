MC Daniel usa óculos de luxo de 'Brad Pitt' para curtir noitada com Lorena

O funkeiro MC Daniel, conhecido por usar assessórios exorbitantes, exibe o mesmo modelo do item usado pelo ator no filme Clube da Luta, de 1999

O funkeiro MC Daniel, de 26 anos, exibiu um novo item luxuoso de sua extensa coleção de acessários nesta segunda-feira, 16. O rapaz, conhecido por usar colares e anéis gigantes de custo exorbitantes, usou o mesmo modelo de óculos escuros usado por Brad Pitt em Clube da Luta, filme de David Fincher lançado em 1999.

Daniel exibiu o acessório por meio do Instagram. Em uma publicação no feed, o famoso mostra detalhes do look para sair com Lorena Maria, que está esperando seu primeiro filho. Além de mostrar seus grillz - acessórios dentais de ouro - para o público, o paulista foi clicado passeando e cumprimentando fãs com um óculos da Oakley.

Confira, abaixo, os registros publicados por MC Daniel:

Óculos escuros de 'Brad Bitt'

O MUZM Mars X-Metal Leather, um dos modelos mais icônicos da marca mericana, foi lançado no fim dos anos 1990 em uma colaboração com Michael Jordan e foi relançado no ano passado com um valor exorbitante: as peças, limitadas, custaram R$ 12,5 mil. Tyler Durden, personagem de Pitt no filme, fez com que a peça se popularizasse ainda mais entre os consumidores de moda.

Brad Pitt no filme Clube da Luta, lançado em 1999 - Foto: Reprodução/Instagram

Vale lembrar que MC Daniel já exibiu ao fãs um relógio de luxo da marca Rolex avaliado em quase R$ 85 mil, mais de R$ 7,5 milhões em carros de luxo, uma mansão de R$ 8 milhões, entre outras aquisições.

Lorena Maria mostra barrigão da gravidez

Em suas redes sociais, Lorena Maria compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

No último dia 5, a digital influencer publicou diversas fotos em sua conta no Instagram e fez questão de exibir a barriguinha da gravidez. A famosa espera um menino, fruto do seu relacionamento com MC Daniel.

