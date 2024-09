Marvvila relata susto em elevador: 'Gritei por socorro'

A cantora Marvvila apareceu chorando em suas redes sociais e relatou um baita perrengue que passou ao ficar presa em um elevador

Na noite da última terça-feira, 3, Marvvila relatou em seu Instagram Stories um baita perrengue que passou em um elevador. A cantora estava acompanhada pelo namorado Jonathan Mota.

"Teste para cardíaco que passei agora. Chegamos no hotel, pegamos o elevador e quando chegamos no nosso andar, o 17º, o Jonathan saiu na frente e, quando eu estava saindo, meu cabelo prendeu no corrimão. Na hora, gritei para ele me esperar, mas em questão de segundos a porta fechou e eu fiquei sozinha. E as luzes do elevador se apagaram. Na hora, o elevador desceu para o andar de baixo e abriu a porta sem ninguém ter pedido, não tinha ninguém lá. Depois, desceu direto para o térreo e eu saí. Gritei por socorro no elevador, achei que ele ia desabar, pensei o pior", disse ela.

Em seguida, a famosa deu mais detalhes do ocorrido. "Gente, na moral! Olha isso! Estou chorando. Cheguei agora aqui no meu hotel, sério... Do coração, eu não morro mais. Porque eu acabei de passar em um teste para cardíaco agora.Estava eu e o digníssimo chegando no hotel, aí beleza... Chegamos, entramos no elevador, chegamos no nosso andar, 17º andar. Aí nisso ele saiu. Nisso que ele saiu, meu cabelo prendeu em um negócio assim de apoiar no elevador. E eu falei: espera. Nisso que eu falei para ele esperar, ele já tinha saído do elevador. E o elevador fechou na hora e as luzes apagaram, simplesmente empacou. Falei: pronto, o elevador parou bem no 17º andar, não vou sair daqui nunca. Do nada, ele desceu e foi até o térreo. Olha isso. Eu achei que eu ia ficar presa para sempre lá, mas ele só desceu até o térreo. Ficou tudo escuro e fechou", disse.

Representatividade

Marvvila, cantora de pagode, foi uma das participantes do BBB 23. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou sobre realizar seu sonho de infância de cantar com Péricles e celebrou a representatividade no reality show: "Luta".

"Esse BBB foi a edição com mais participantes negros da história, e isso tem uma força muito grande. Cresci sem muitas referências de mulheres negras nesses lugares importantes, nas capas de revista, nos programas de TV. Saber que eu pude representar a maior parte da população brasileira e mostrar que, sim, podemos ocupar esses espaços, foi muito especial. Hoje, recebo muitas mensagens de meninas que estão deixando o cabelo natural crescer porque me viram na TV. Isso não tem preço", declarou Marvvila .

"Sendo mulher negra, qualquer coisa que a gente quer fazer é uma luta. As pessoas não acreditam muito no nosso potencial, acham que não podemos ocupar alguns lugares. Mas tanto na música quanto no BBB, eu dei meu máximo e sempre fui verdadeira com o que eu sinto, sempre acreditei em mim", acrescentou a ex-BBB.