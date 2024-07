Marília Gabriela encanta ao mostrar momento com a neta adolescente

A jornalista Marília Gabriela usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar uma foto com a neta, Valentina, de 13 anos

"Chegamos rapidamente, Valentina, e eu, para um delicioso almoço no Chez MIS, restaurante contíguo ao Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo, cujo cardápio é do chef Leo Botto", escreveu ela na legenda.

"Entramos em seguida no paraíso (para mim definição de museu) e visitamos a belíssima mostra de grandes fotógrafos no momento expostas no Museu da Imagem e do Som, fotos emocionantes por várias razões e em vários sentidos", continuou a apresentadora.

"Eu ainda secando meu nariz algumas vezes, resultado de uma virose que me tirou de cena desde o final da semana passada. Sim, tranquila, levei alta e já estou bem o suficiente inclusive para também retornar ao palco", complementou Marília, que está em cartaz com a peça A Última Entrevista de Marília Gabriela, ao lado do filho Theodoro Cochrane, no Teatro Unimed, nos Jardins.

Nos comentários, os internautas não economizaram nos elogios. "Suas lindas","Tal vó, tal neta", "Lindas e queridas", foram algumas das mensagens deixadas. Vale lembrar que Valentina é filha do atores Daniela Valente e Cristiano Cochrane.

Veja a foto:

Recentemente, Marília Gabriela fez uma rara aparição ao lado da família. Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou a foto de um jantar após a apresentação de sua peça. “Viver para viver um momento como esse… Meus filhos, minha nora e minha neta, Christiano, Dani, Valentina, Theodoro e, de repente, não mais que de repente, todos os meus perrengues desaparecem no ar. A vida segue depois como ela é, mas esse momento de completude ficará em mim enquanto eu durar! Boa segunda para todo mundo", escreveu ela na legenda.