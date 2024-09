Fim do mistério! Saiba quem é o novo namorado de Mariana Ximenes

Discreta sobre sua vida pessoal, a atriz Mariana Ximenes confirmou que está em um novo relacionamento e sua identidade foi revela

Mariana Ximenes, que vai voltar as novelas em 'Mania de Você', próxima novela das nove da TV Globo, está em um novo relacionamento.

Segundo o portal LeoDias, o eleito da atriz se chama Thiago Cordeiro, famoso empresário do ramo financeiro de São Paulo. Além disso, um detalhe curioso sobre o rapaz é que ele já fez bico como ator em Hollywood.

Vale lembrar que Mariana confirmou que estava namorando durante a festa de lançamento da nova novela. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a artista disse que não quer expor o relacionamento, mas negou que esteja escondendo o romance.

"Não me incomoda expor minha intimidade. É sim, um novo namorado. Estou feliz. Está tudo certo. Não vou me esconder, não tenho motivos. Mas também não tenho motivos para me mostrar. Sou espontânea. Você me pergunta, e eu respondo. É isso. Quero viver. Amo viver", falou a famosa, que não assumia um relacionamento desde o término com o fotógrafo Victor Collor, em 2021.

Thiago Cordeiro, novo namorado de Mariana Ximenes - Foto: Reprodução

Mariana Ximenes se pronuncia após ser vítima de fake news

A atriz Mariana Ximenes usou as suas redes sociais para desmentir uma informação falsa envolvendo o seu nome. Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou um print que dizia que ela venderia uma de suas casas na Itália para ajudar os sem-teto.

"Saudações a todos. Estou aqui para avisar a todos os meus fãs que quero vender uma de minhas casas na Itália e usarei o dinheiro para ajudar pessoas pobres e sem-teto. Preciso do apoio de todos os meus fãs", dizia a publicação de um perfil que usava o nome de Mariana.

Ximenes fez questão de negar a informação e afirmou que já está tomando as providências. "Não é verdade! Por favor, não acreditem nisso!!! Já estou tomando as providências para entender quem fez isso", escreveu ela