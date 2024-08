Mariana Rios lamenta morte da avó e comove com despedida: “Doendo tanto”

Muito apegada à família, Mariana Rios anuncia a morte da avó, Martha, e emociona seguidores ao compartilhar texto de despedida

Nesta terça-feira, 20, Mariana Rios comoveu seus seguidores ao lamentar a morte de sua avó, Martha. Em suas redes sociais, a atriz e apresentadora anunciou a perda e compartilhou um texto de despedida, relembrando momentos especiais. Muito apegada à família, ela emocionou ao falar sobre a saudade que sentirá da ‘vovó Martha’.

Em seu perfil no Instagram, Mariana abriu um álbum de fotos de momentos especiais ao lado da matriarca da família e se declarou na legenda: "Minha amada vovó Martha! Meu coração tá doendo tanto com sua partida! Quão doce e consoladora é a certeza de que um dia estaremos juntas novamente!”, iniciou o relato.

Na sequência, a apresentadora agradeceu o apoio da avó em tom de despedida: “Todas as declarações que precisei fazer a senhora, fiz em vida! Tenho muito da senhora em mim, e sempre ouvi atenta os seus conselhos! Conversamos todos os dias dessa vida, graças a Deus! Trocamos confidências, receitas, risos, choros! Sempre juntas!”, declarou.

No passado, Mariana chegou a revelar que usava um livro de receitas de sua avó, que foi escrito em 1949 com caneta tinteiro de pena, para cozinhar. Além das memórias na cozinha, a artista também destacou que a avó era a maior apoiadora de sua carreira nas telinhas e nos palcos: "A senhora guardou e recortou todos os jornais e revistas em que eu saí”, completou.

“Me assistiu em todos os programas e novelas! Me viu cantar e vibrou comigo cada conquista! Obrigada, vó por tudo! Por tanto! Por ser tão dedicada, batalhadora, amorosa e forte! Que meu avô e meu irmão recebam a senhora de braços abertos! Aqui ficará a saudade misturada com a alegria de ter sido sua neta nessa vida!”, Marina lamentou.

“Te amo eternamente! Esteja com Deus!”, a atriz finalizou a despedida e declarou luto. Até o momento, Mariana não divulgou a causa da morte da avó nem compartilhou detalhes sobre o velório. Nos comentários de sua mensagem de despedida, ela recebeu o apoio de seus seguidores e amigos próximlos durante esse momento difícil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana Rios participou de show com o namorado:

Apenas um dia antes de anunciar a morte da avó, a atriz e cantora Mariana Rios realizou um show na noite de segunda-feira, 19, em São Paulo. Ela foi a atração do evento do hair stylist Romeu Felipe para celebrar o sucesso do seu salão de beleza. Com isso, a estrela contou com a presença do seu namorado, o economista Juca Diniz, na plateia.