Marcelo Serrado explica comentário polêmico sobre Caio Blat

Após Caio Blat revelar que não gostou de comentário feito por Marcelo Serrado, o ator resolveu se explicar sobre a polêmica

Recentemente, viralizou nas redes sociais um vídeo em que Marcelo Serrado faz um comentário sobre o órgão genital de Caio Blat. A situação aconteceu durante o programa Surubam, apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Porém, Caio revelou que se sentiu constrangido com o comentário e até mesmo afirmou que Marcelo foi machista na ocasião.

Nesta terça-feira, 6, Marcelo deu uma entrevista para a Quem e revelou que está tudo bem entre eles. "Não [sou] eu [quem digo isso], são o que as mulheres falam, essa coisa toda. O Caio é meu amigo, imagina. Está tudo certo, estava brincando ali, já que é um programa de brincadeira. A gente é irmão", disse ele.

Entenda o caso

O nome de Caio Blat ficou entre os assuntos mais comentados da web nos últimos dias após o ator participar do programa Surubaum, de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Na ocasião, Marcelo Serrado, outro convidado da atração, surpreendeu ao revelar que flagrou o colega de profissão sem roupa durante gravações de uma novela.

Em tom bem-humorado, Serrado contou aos apresentadores que ficou chocado ao vê-lo nu. "Cara, eu manjava, mas, assim, em banho-maria, o negócio mole, é uma das coisas mais absurdas que já vi na minha vida. Estou elogiando. Estou lá contracenando, de repente olho, a gente tirou a cueca, e eu vi aquela situação toda", disse o ator, se referindo as partes íntimas de Caio.

A declaração, é claro, repercutiu bastante nas redes sociais. Embora tenha dado risada no momento, Caio Blat afirmou não ter gostado do comentário de Marcelo Serrado. Em entrevista à Folha de S. Paulo, o marido da atriz Luisa Arraes lamentou a fala 'polêmica' do colega.

"Não foi um elogio, acho uma babaquice. Eu acho totalmente machista, jamais falariam assim do corpo de uma mulher, é bem irritante", declarou ele ao veículo. As gravações mencionadas por Marcelo Serrado no Surubaum se tratam da novela Beleza Fatal, da Max, com previsão de estreia para 2025.