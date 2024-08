Caio Blat lamenta declaração polêmica de Marcelo Serrado sobre seu corpo

Não gostou! O ator Caio Blat se pronunciou após um comentário de Marcelo Serrado sobre suas partes íntimas durante gravação repercutir

O nome de Caio Blat ficou entre os assuntos mais comentados da web nos últimos dias após o ator participar do programa 'Surubaum', de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Na ocasião, Marcelo Serrado, outro convidado da atração, surpreendeu ao revelar que flagrou o colega de profissão sem roupa durante gravações de uma novela.

Em tom bem-humorado, Serrado contou aos apresentadores que ficou chocado ao vê-lo nu. "Cara, eu manjava, mas, assim, em banho-maria, o negócio mole, é uma das coisas mais absurdas que já vi na minha vida. Estou elogiando. Estou lá contracenando, de repente olho, a gente tirou a cueca, e eu vi aquela situação toda", disse o ator, se referindo as partes íntimas de Caio.

A declaração, é claro, repercutiu bastante nas redes sociais. Embora tenha dado risada no momento, Caio Blat afirmou não ter gostado do comentário de Marcelo Serrado. Em entrevista à Folha de S. Paulo, o marido da atriz Luisa Arraes lamentou a fala 'polêmica' do colega.

"Não foi um elogio, acho uma babaquice. Eu acho totalmente machista, jamais falariam assim do corpo de uma mulher, é bem irritante", declarou ele ao veículo. As gravações mencionadas por Marcelo Serrado no 'Surubaum' se tratam da novela 'Beleza Fatal', da Max, com previsão de estreia para 2025.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Caio Blat faz rara aparição com o filho mais velho

Longe das novelas desde 'Mar do Sertão' (2022), o ator Caio Blat estreou o espetáculo 'Memórias do Vinho' ao lado de Herson Capri na noite de sábado, 3, em São Paulo. Diversos amigos famosos e familiares dos artistas marcaram presença no evento para prestigiá-los.

Bastante discreto, o filho mais velho de Caio, Antônio Blat, fez uma rara aparição ao lado do ator e posou para os fotógrafos presentes no local. O jovem de 20 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a cantora e psicóloga Ana Ariel, vive longe dos holofotes e cursa Design Digital.

Nas imagens, Caio e o herdeiro esbanjam alegria e simpatia para as câmeras. Além de um abraço especial de Antônio, o artista ganhou um belo buquê de flores por sua estreia. A atriz Luisa Arraes, esposa de Blat, também marcou presença na estreia da peça e trocou beijos com o amado; confira os registros!