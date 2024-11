Marcelo Medici conta que pediu emprego a Silvio de Abreu: 'Seria frustrado'

O humorista Marcelo Medici conta que mudou de patamar financeiro após sucesso de sua peça, o monólogo Cada Um Com Seus Pobrema

O ator e humorista Marcelo Medicifoi sincero sobre as oportunidades de emprego em entrevista ao Podcast Desculpa Alguma Coisa. Inclusive, ele revelou que pediu ajuda ao autor de novelas Silvio de Abreu. Na ocasião, o artista revelou que mudou de patamar financeiro após o sucesso de sua peça, o monólogo "Cada Um Com Seus Pobrema", e a participação em novelas na Globo.

"Eu devo ao Silvio de Abreu que me fez esse convite. Foi a única pessoa que eu pedi emprego na minha vida. Eu encontrei e falei assim: 'Silvio, se eu nunca fizer uma novela sua eu vou ser um ator frustrado'. Ele falou: 'manda teu material'. (...) Eu acho que a junção da peça com a TV me proporcionou um público bacana".

Ainda em entrevista, o ator lembrou do caso de uma atriz que foi à sua peça, sentou na primeira fileira e não riu em nenhum momento. "Não me desconcentrou, mas me deixou triste. Era uma pessoa que eu admirava, super famosa. Ela não é obrigada a gostar, mas eu soube que ela foi falar para o meu produtor: 'por que você está produzindo um negócio desse?'", revelou.

"Hoje em dia não suporto, nem acho tão boa mais. Não sou uma pessoa vingativa, mas adoro quando está numa novela lascada. (...) Isso é um assunto que hoje em dia rende muitas DMs no instagram: 'quem é, quem é?'", disse.

Sucesso no teatro!

Em maio deste ano, Marcelo Medici comemorou, mais uma vez, o grande sucesso da comédia Cada Um Com Seus Pobrema, que estreou em 2004 e voltou ao teatro sete anos após a última temporada. O artista, que esteve em cartaz no Shopping Frei Caneca, em São Paulo, fala do retorno com a peça em entrevista à CARAS Brasil; além de comentar o momento atual da comédia no país e exaltar o gênero que o conquistou, já que é um profissional bastante versátil. "Gosto de estar", disse.

Medici contou o que o motivou a levar o monólogo ao teatro novamente. “Ano passado, me dei conta que o espetáculo completaria 20 anos! Esse trabalho é um divisor de águas na minha carreira e na minha vida. Tanta coisa aconteceu nesses 20 anos, e sempre que lembro da peça, as lembranças são as melhores. Achei que merecia comemoração. Seriam quatro apresentações que viraram 20, e muito provavelmente ainda volto no segundo semestre para mais uma curta temporada”, lembrou.

A Praça é Nossa

No começo da carreira, Medici esteve no elenco do programa A Praça é Nossa, do SBT. No humorístico comandado por Carlos Alberto de Nóbrega, ele deu vida ao personagem Zoinho por cerca de dois anos. “A passagem pela Praça foi um momento importantíssimo, pois me deu a oportunidade de estar perto de verdadeiros gênios! Tenho muito orgulho e gratidão por essa fase da minha vida. Foi uma fase deliciosa, foram tempos deliciosos”, contou.