Marcello Melo Jr e Mell Muzzillo aparecem juntos no Rock in Rio

Intérpretes de José Bento e Ritinha em Renascer, da Globo, os atores Marcello Melo Jr. e Mell Muzzillo apareceram juntos no Rock in Rio

Intérpretes de José Bento e Ritinha no remake de Renascer, da Globo, os atores Marcello Melo Jr. e Mell Muzzillo apareceram juntos na noite deste sábado, 21. Os dois chegaram de mãos dadas na área VIP do festival Rock in Rio.

Os dois cirularam juntos pelo espaço, mas evitaram posar juntos e falar sobre o relacionamento. Ao portal F5, o ator negou que os dois estejam juntos. "Não. Não estamos juntos. Somos colegas de trabalho. Só estamos fazendo companhia um ao outro", disse. Já a triz confessou: "Não tem um estágio, um rótulo, mas a gente está vivendo a vida. A gente está curtindo a vida. É isso. Estamos curtindo a vida".

Vale lembrar que Mell Muzzillo, de 19 anos, e Marcello, de 36 anos, se conheceram durante as gravações da última novela das 21h, onde formaram um par romântico. Ela deu vida a Ritinha e o artista, José Bento. Rumores de um romance entre eles começaram em meados de junho.

O último romance que Marcello Melo Jr assumiu foi com a modelo Clara Diniz, que deu à luz o segundo filho do ator, Joaquim, em fevereiro deste ano. Ele também é pai de Maya, de quatro anos, que é fruto de sua relação com a atriz e psicóloga Dayane Bartoli.

O momento em que os dois aparecem juntos foi compartilhado pelo portal Extra. Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Retratos da Vida (@retratosdavida_extra)

Marcello Melo Jr se emociona ao revelar sua saída da Globo

