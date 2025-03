O ator Marcello Antony, que vive há sete anos em Portugal com a família, pontua benefícios em criar os filhos fora do país

Afastado das novelas, o ator Marcello Antony, de 60 anos, contou, em entrevista ao LeoDias TV o motivo que o levou a se mudar do Rio de Janeiro para Portugal . O artista, que é pai de três jovens e padrasto de dois, afirma que não sentia que a cidade carioca era segura para os filhos. E diz que, no país europeu, eles não se preocupam com a pressão da fama do pai e puderam a começar a trabalhar em funções como entregas e serviços de cozinha.

"O ponto básico foi a criação dos meus filhos", justificou Marcello, que vive há sete anos em Portugal. "Eles estavam em uma idade que precisavam ter uma segurança na própria vida deles. E eu não estava me sentindo bem em criar os meus filhos na minha cidade, no Rio de Janeiro. Então, eu trouxe eles para Portugal, eles se adaptaram muito bem.", contou.

Marcello conta que foi a Portugal incialmente a trabalho. Ele, inclusive, questionou os filhos se estavam adaptados no país ou queriam voltar para o Brasil. "Eles mesmos quiseram ficar por aqui [Portugal] e eu estou aqui até hoje", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Em 1996, Marcello subiu ao altar com a atriz Mônica Torres. No entanto, após 11 anos casados, eles anunciaram o ponto final na união, que trouxe dois frutos: juntos, eles adotaram duas crianças, Stephanie, atualmente com 24 anos, e Francisco, que está com 21 anos.

Corretor de imóveis em Portugal

Marcello Antony anunciou uma nova profissão em sua vida há pouco tempo. Ele se tornou corretor de imóveis em Portugal, e faz anúncios de mansões luxuosas. Em setembro do ano passado, ele revelou que está responsável pela venda da casa mais cara de Portugal.

O imóvel é avaliado em cerca de R$ 200 milhões. De acordo com o Jornal Extra, a comissão para o corretor de imóveis seria algo milionário. Confira!

Leia também: Marcello Antony faz reflexão ao comemorar aniversário: 'Raro e especial'