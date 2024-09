Saiba qual é a comissão se Marcello Antony vender a mansão mais cara de Portugal

Marcello Antony anuncia que é o corretor da mansão mais cara de Portugal. Saiba qual é o valor da propriedade e qual é a comissão

O ator Marcello Antony anunciou uma nova profissão em sua vida há pouco tempo. Ele se tornou corretor de imóveis em Portugal, que é onde vive com a família, e faz anúncios de mansões luxuosas e caríssimas. Desta vez, ele revelou que está responsável pela venda da casa mais cara de Portugal.

O imóvel é avaliado em cerca de R$ 200 milhões. De acordo com o Jornal Extra, a comissão para o corretor de imóveis também será algo milionário. A publicação informou que a comissão gira em torno de 3,2% do valor da venda. Assim, caso Antony realize a venda, a empresa dele deverá faturar o valor de cerca de R$ 6,4 milhões.

Marcello Antony não quer deixar de ser ator

O ator Marcello Antony revelou que não pretende abandonar a carreira artística. Ele se tornou corretor de imóveis de luxo em Portugal e surpreendeu os fãs com a novidade. Apesar da nova profissão, o artista quer seguir com a atuação.

"A notícia que rola é que eu abandonei a minha carreira, que eu joguei no lixo. Não. Vou ser ator até morrer, até ficar velhinho. É uma profissão que me permite trabalhar assim. Só agreguei a uma coisa que eu vi uma oportunidade muito boa, já que eu moro em Portugal e conheci corretores que trabalham numa agência poderosa no mundo inteiro. Mas o subtexto é: hoje ele está na esquina, pedindo dinheiro, esmola", disse ele no canal de Leda Nagle.

Então, ele revelou como a chance de ser corretor surgiu na vida dele. "Eu conheci um corretor que me fez um convite formal para fazer parte da equipe para monetizar, usar a minha imagem e fazer um dinheiro também. E por que não? Aceitei de bom grato e não imaginei que teria tanta repercussão assim", contou.