Marcello Antony faz reflexão ao comemorar aniversário: 'Raro e especial'

O ator e corretor de imóveis Marcello Antony está completando 60 anos nesta terça-feira, 28, e usou as redes sociais para celebrar a data

"Chegar aos 60 anos é um privilégio raro e especial. É como estar no topo de uma montanha olhando para a paisagem da sua vida, e de lá você vê os vales por onde você passou, as curvas difíceis que você venceu, as flores que você encontrou e as tempestades que você enfrentou", iniciou.

E complementou: "60 anos não pensam no corpo, mas enriquecem a alma, porque cada ruga conta uma história, cada cicatriz, uma superação, e cada sorriso, um momento que valeu a pena. É uma idade de liberdade. Liberdade de ser quem você é, sem precisar provar nada para ninguém. É um momento de colher o que foi plantando, mas também de plantar novos sonhos, porque a vida não termina".

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "60 anos com carinha de 40! Parabéns ! Vc é uma pessoa incrível ! Amamos você demais ! Deus te abençoe", disse uma. "Parabéns pra você, Marcelo! Que você continue sendo esse ator, empreendedor e o mais importante, esse Ser Humano maravilhoso!", comentou outro. "Voe alto! Feliz vida! Das experiências vividas só agradecimento", escreveu mais um.

Veja a publicação:

Filho de Marcello Antony completa 22 anos e surge em foto inédita com o pai

Recentemente, Marcello Antony celebrou o aniversário de 22 anos do filho Francisco. Nas redes sociais, ele fez questão de comemorar a data especial com uma homenagem para o herdeiro. O artista exibiu uma foto inédita dos dois juntos e sorridentes no dia a dia deles em Portugal, na Europa, onde vivem há alguns anos. “Francisco Antony. Feliz 22 anos. Te amo”, disse ele na legenda.

Francisco é fruto do antigo relacionamento de Antony com a atriz Mônica Torres, com quem ele também teve Stéphanie, de 24 anos. Além dos dois, o ator é pai de Lorenzo, de 11 anos, do casamento com Caroline, e é padrasto de Lucas, de 23 anos, e Louis, de 18 anos. Veja a foto!

