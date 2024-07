Maraisa arranca suspiros de seguidores com posar com maiô de oncinha

Maraisa está curtindo férias em clima de romance com Fernando Mocó, após reatarem o noivado eles estão curtindo um tempo juntos; veja as fotos

Maraisa impressionou seus seguidores e recebeu uma chuva de elogios de seus seguidores nesta quarta-feira, 24, ao compartilhar um registro poderoso. Em suas redes sociais, a sertaneja compartilhou um clique de maiô cavado com estampa em animal print e deixou os fãs eufóricos.

Em sua conta no Instagram, Maraisa posou usando um maiô de oncinha, com um decote nos seios e de costas abertas, a sertaneja completou o look com um chapéu de cowboy e um óculos de sol. "A onça está solta no Araguaia", brincou a irmã de Maiara na legenda da publicação. As fotos foram tiradas na Praia do Escapole, no Tocantins.

Nos comentários, Maraisa foi muito elogiada pelos seus seguidores, que aprovaram o look escolhido: "Quem é a Juma perto de você", disse outra, fazendo referência à personagem da novela Pantanal, "Que isso!!!!!! Todo dia um baque diferente", acrescentou mais uma, “Eu sou completamente apaixonada! Me diz qual a sensação de ser a mais gata desse mundo todinho?”, perguntou uma terceira.

Ontem apareceu em clima de romance com seu noivo, o empresário Fernando Mocó. Os pombinhos estão curtindo um tempo juntos após reatarem o noivado e, nesta terça-feira, 23, a sertaneja compartilhou um vídeo beijando o companheiro durante uma viagem.

Término do noivado

Antes de anunciar o término, Maraisa tinha parado de usar a aliança, deixado de seguir o empresário e deletado fotos de suas redes sociais. No domingo, 14, ela confirmou o término para o portal Leo Dias. “A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas", disse ela em nota.

Os dois planejavam oficializar a união no dia 3 de outubro de 2024. Ele chegou a apagar todos os registros com a companheira no Instagram. Mais cedo, no mesmo dia, a sertaneja deixou de seguir o noivo e arquivou todas as fotos com o parceiro. Vale lembrar que os dois assumiram o romance em julho de 2023. Poucos meses depois, Fernando pediu Maraisa em casamento.

Após alguns dias separados e de algumas indiretas trocadas na rede social, o casal apareceu em clima de romance na última segunda-feira, 22, em fotos compartilhadas pela irmã de Maiara. No cliques, os dois aparecem usando as alianças bem grossas de noivado e trocando carinhos.

Nos comentários da publicação, os fãs ficaram contentes com a novidade. "Que o amor sempre prevaleça", falaram. "Vem casamento", torceram outros. "Toda felicidade do mundo ao casal", desejou outra internauta.