Mansão milionária de Ana Hickmann é vendida por corretora de luxo

Mansão Ana Hickmann foi avaliada em R$ 40 milhões; imóvel está a venda através de corretora de luxo; conheça

Ana Hickmann colocou a sua famosa mansão no interior de São Paulo à venda. A modelo e apresentadora escolheu as corretoras Patrícia Rosa e Andrea Gomes para ajudá-la a vender a propriedade que fica em um dos condomínios mais exclusivos da cidade de Itu. Anunciada por R$ 40 milhões, o imóvel conta com closet blindado e salão de festas e pista de dança. Veja mais detalhes do local

Ana Hickmann viveu em sua mansão por anos, acompanhando até mesmo o crescimento de seu filho, Alexandre, no local. Com uma área total de 6.100 m² e 1.600 m² de área construída, a residência ainda conta com uma suíte master de 240m², equipada com SPA, camarim e closet blindado. A mansão ainda tem mais 8 suítes (sendo duas delas para hóspedes) e uma cozinha espetacular de 120 m² com ilha central.

Para os futuros moradores aproveitarem ainda mais, o local possui sala de cinema privativa, sala de jogos, brinquedoteca, piscina com raia de 25 metros e um bar molhado. O salão de festas, com capacidade para 150 convidados, é equipado com pista de dança, iluminação de LED e cabine de DJ. A propriedade ainda conta com automação completa, com elevador panorâmico. O espaço externo tem dois lagos, horta e jardins. A casa do caseiro ao fundo tem dois quartos, garantindo total suporte à manutenção do local. O escritório tem uma vista deslumbrante e o Spa é integrado à academia.

Patricia Rosa e Andrea Gomes são as responsáveis pela venda da mansão de Ana Hickmann. As duas são especialistas no mercado de alto padrão com grande experiência em negociações de luxo. O valor estimado da mansão é de R$ 40 milhões, com a negociação sendo feita com total discrição, o que "reforça o compromisso da equipe em oferecer um atendimento especializado e sigiloso, para conectar clientes especiais ao imóvel dos seus sonhos".

"Entendendo que o diferencial no atendimento é um objetivo de conhecimento, junto ao cliente, em paralelo à rapidez de divulgação e de busca, utilizando todas as informações disponíveis no mercado e de parceiros", afirmou Andrea Gomes à coluna. "Entregar uma assessoria de qualidade em todas as etapas de compra, com eficiência, competência e habilidade de negociação, operando de maneira personalizada para conectar pessoas ao imóvel ideal e realizar investimentos lucrativos para quem deseja investir no mercado imobiliário é fundamental", completou Patricia Rosa.

E a decisão de vender a propriedade partiu do ex-casal, que colocou fim ao relacionamento em novembro de 2023. Na época, Ana Hickmann abriu um boletim de ocorrência contra Alexandre Correa enfatizando que foi alvo de violências física e emocional por parte do ex-marido. Um dos casos aconteceu na cozinha da propriedade, quando ele tentou fechar uma porta no braço da apresentadora.

