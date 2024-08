Mani Reggo mostra encontro com ex-BBB Lucas Buda no Rio de Janeiro

Amigos! Durante passeio no Rio, Mani Reggo registrou o encontro com Lucas Buda, ex-colega de confinamento de Davi no BBB 24

A empreendedora Mani Reggo tirou alguns dias de descanso e aproveitou para realizar uma nova viagem ao Rio de Janeiro! Na noite de quarta-feira, 7, a ex-companheira de Davi Brito, campeão do BBB 24, reencontrou Lucas Buda, antigo colega de confinamento do baiano.

Ao lado de outros amigos, Mani jantou em um restaurante árabe bastante conhecido no Rio. Esbanjando alegria, o capoeirista registrou um momento de descontração com a empreendedora em suas redes sociais.

Mani Reggo, por sua vez, também compartilhou o passeio especial em seus stories no Instagram. Após a refeição, ela posou em frente ao Copacabana Palace na companhia da irmã, Fabiana Reggo, e do ex-BBB.

Lucas não é o primeiro ex-participante do reality show a se encontrar com Mani. Recentemente, a cozinheira recebeu Lucas Pizane e Gil do Vigor em sua casa, em Salvador, na Bahia. Além disso, Mani também possui contato com Camila Moura, ex-esposa de Buda.

As duas prestaram solidariedade uma à outra em meio ao polêmico término de Mani com Davi Brito, logo após o fim do BBB 24. Recentemente, elas se encontraram no evento de São João da Thay, no Maranhão, e dividiram o mesmo quarto.

"Eu e a Mani dividimos o quarto, e só dividimos uma noite porque ela chegou de madrugada. Todo o contato que tive com ela foi de absoluto acolhimento", declarou Camila nas redes sociais, à época do encontro.

Lucas Buda explica aparição com Davi no Amazonas

Oponentes assumidos durante a 24ª edição do BBB, Lucas Henrique (30), conhecido como Buda, e Davi (21) se tornaram assuntos ao aparecerem dançando arrocha juntos durante um evento no interior do Amazonas. Com o registro, fãs e internautas celebraram o momento e comentaram sobre uma possível amizade dos dois.

Apesar dos atritos no reality, o professor assegura que as desavenças ficaram para trás. Em entrevista à CARAS Brasil, Buda explica que encontrou com o campeão do BBB durante a edição anual da Festa do Cacau, que acontece na cidade de Urucurituba, interior do estado amazonense.

Os dois fizeram um trabalho juntos e, depois, curtiram o show de Nadson, o Ferinha (22) com direito a dança; confira o bate-papo completo com Lucas Buda!