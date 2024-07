Lucas Buda explica aparição com Davi no Amazonas e abre relação após BBB

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Buda fala sobre relação que construiu com Davi meses após o fim do BBB, quando foram adversários declarados

Oponentes assumidos durante a 24ª edição do BBB, Lucas Henrique (30), conhecido como Buda, e Davi (21) se tornaram assuntos ao aparecerem dançando arrocha juntos durante um evento no interior do Amazonas. Com o registro, fãs e internautas celebraram o momento e comentaram sobre uma possível amizade dos dois.

Apesar dos atritos no reality, o professor assegura que as desavenças ficaram para trás. Em entrevista à CARAS Brasil, Buda explica que encontrou com o campeão do BBB durante a edição anual da Festa do Cacau, que acontece na cidade de Urucurituba, interior do estado amazonense . Os dois fizeram um trabalho juntos e, depois, curtiram o show de Nadson, o Ferinha (22) com direito a dança.

"Nossa relação hoje é de muito respeito e carinho um pelo outro. Como sempre falamos dentro da casa, o que aconteceu no jogo ficou no jogo. Conseguimos ser adversários sem necessariamente sairmos de lá como inimigos. Hoje, quando a gente se encontra, torcemos muito pela vitória um do outro."

Desde o fim do programa, Buda tem se dedicado às suas redes sociais e ao desenvolvimento de sua carreira como influenciador digital. Davi também segue o mesmo caminho e, em paralelo, afirma estar estudando para prestar os vestibulares e realizar o sonho de fazer uma faculdade de medicina.

"Falando por mim, quero muito que ele seja feliz, que realize seus sonhos, quero ver o Davi médico também. Ele falou para mim que deseja que eu tenha sucesso e consiga realizar meus objetivos na vida. Temos uma relação amigável, de parceria", completa ele, que recentemente esteve no festival de Parintins, também no Amazonas.

O professor diz que, apesar de não conversar frequentemente com o ex-colega de confinamento, os dois já falaram sobre as experiências que passaram na casa mais vigiada do Brasil. Buda garante que o sentimento que fica é o de saudade.

"Não nos falamos com frequência mas isso não anula o que vivemos. Conversamos e olhamos para alguns momentos que passamos na casa com muita saudade. Alguns que fizeram a gente realmente ter a projeção que temos hoje aqui fora."

CONFIRA REGISTRO DE LUCAS BUDA E DAVI DANÇANDO JUNTOS DURANTE SHOW NO AMAZONAS: