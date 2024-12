Mamma Bruschetta vai para a UTI após episódio de engasgo

A atriz e apresentadora Mamma Bruschetta, de 75 anos, está internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, nesta segunda-feira, 30

A atriz e apresentadora Mamma Bruschetta, de 75 anos, procurou a emergência do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, nesta segunda-feira, 30, após um episódio de engasgo. A comunicadora precisou ficar internada e está sendo submetida a exames para fechar o diagnóstico. De acordo com Thiago Nielsen, assessor de comunicação da artista, Mamma precisou ir para a UTI.

"Ela teve um engasgo e a trouxemos ao São Luiz. Já checaram os sinais vitais, e ela foi para a UTI, agora está fazendo uma tomografia e depois fará a endoscopia para ver a questão do engasgo. Mas são exames rápidos e amanhã mesmo ela deve ter alta", explicou para a Quem.

Thiago afirma que, desde que Mamma fez uma cirurgia para tratar um câncer no esôfago, em 2019, ela tem engasgos com frequência. "Toda vez que ela engasga, ela broncoaspira. E pode causar pneumonia por aspiração (infecção pulmonar causada pela inalação de secreções da boca, de conteúdo estomacal ou de ambos). Essa que é a nossa preocupação", disse.

Mamma descobriu o câncer no esôfago há cinco anos, quando decidiu fazer uma cirurgia bariátrica (procedimento indicado para tratar casos de obesidade grave).

"Primeiro ela colocou um balão para diminuir o estômago e poder fazer o procedimento em seguida. E entre os exames que ela teve que fazer teve a endoscopia. Graças a Deus, ela resolveu fazer a redução do estômago, porque, durante a endoscopia, foi descoberto o câncer no esôfago. Mas só que ele [tumor] estava muito pequeno, com 15 mm. E ela conseguiu curar o câncer. Fez o tratamento, radioterapia e quimioterapia, e a cirurgia para tirar o câncer. Como é na junção do esôfago com o estômago, isso acabou dando um pouco de refluxo nela, e acaba dando essa pneumonia", disse Thiago.

Internações

Vale lembrar que, no começo do ano, Mamma foi internada na UTI do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, com um quadro de pneumonia e arritmia cardíaca. Na ocasião ela apresentou tosse e falta de ar e permaneceu no hospital durante cinco dias até se recuperar.

