Maisa mostra look da folia e lamenta o fim do carnaval: "Que pena"

A atriz Maisa Silva publica uma série de fotos do look usado para curtir a folia em Recife em post de 'despedida' do carnaval nesta quarta-feira, 5

Maisa Silva se despede do carnaval em Recife publicando uma série de fotos de look usado na folia - Foto: Reprodução/Instagram