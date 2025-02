Maisa Silva rebate críticas após cena com dublê em novela

Em suas redes sociais, Maisa Silva rebateu as críticas após uma cena feita com dublê na novela Garota do Momento, da Rede Globo

Atualmente, Maisa Silva está fazendo o maior sucesso como a Bia em Garota do Momento, novela exibida pela Rede Globo.

Nesta segunda-feira, 17, aconteceu uma cena em que a personagem se afogou no mar e a atriz surpreendeu seus seguidores ao revelar que a cena foi feita com uma dublê.

Muitos internautas afiraram que se tratava de uma gravação simples, que a própria Maisa poderia fazer. E a atriz fez questão de rebater as críticas.

"Gente... entre o aparentemente e o que realmente é tem um abismo. O trabalho dos dublês é extremamente técnico. As vezes temos dublê para correr porque simplesmente não querem desgastar o ator ou correr um risco dele cair e se lesionar por exemplo. Nesse caso, se eu insistisse, poderia ter feito o afogamento. Mas a Laís estava lá para isso e eu não sou muito amiga das ondas, então ela fez o seu trabalho e ficou perfeito", disse ela.

A atriz Maisa Silva aproveitou o último final de semana em Taíba, no Ceará, e mostrou as fotos para seus seguidores. Nas imagens, a estrela apareceu deslumbrante com um maiô no estilo de ‘engana-mamãe’ e destacou sua beleza impecável.

Maisa apostou em um modelito branco com recortes na região da cintura e um detalhe em dourado ao centro. O look deixou à mostra as pernas longas e torneadas da morena.

Nos comentários do post, os fãs a encheram de elogios. “Que linda”, afirmou um seguidor. “Sereia”, declarou outro. “Minha musa”, escreveu mais um.

Atualmente, Maisa pode ser vista como a vilã Bia na novela Garota do Momento, trama das 18h da Globo.

A atriz Maisa Silva esteve presente no casamento civil de Luma Cesar, primogênita do jornalista Cesar Filho e Elaine Mickely, realizado no início de fevereiro. A herdeira dos famosos oficializou a união com o empresário inglês Ed Beccle em um resort em Fortaleza, no Ceará, ao lado de familiares e amigos próximos.

