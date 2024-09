Luciana Gimenez contou que ainda lida com as sequelas do acidente que sofreu em uma pista de esqui na neve, em Aspen, nos Estados Unidos

A apresentadora Luciana Gimenez relembrou um momento delicado de sua vida e contou que ainda lida com sequelas do acidente que sofreu em uma pista de esqui na neve, ocorrido em janeiro de 2023, durante as férias com seus filhos em Aspen, nos Estados Unidos.

"Quando fico muito tempo de salto, ainda tenho dores e inchaço nas pernas. Fiquei com um certo medo do esqui. Era o esporte que eu mais gostava, e não sei como vou lidar com isso. Ainda não consegui organizar isso na minha cabeça, porque hoje o fator medo é muito presente em mim", disse ela em entrevista ao jornal O Globo.

Durante o papo, ela disse também que o acidente a fez repensar sua vida. "Sempre dei valor à minha mobilidade, mas hoje dou ainda mais. Ando mais do que antes, ando mais rápido. Também sempre procuro ajudar pessoas em cadeiras de rodas ou muletas, porque, quando eu estava na cadeira, muitos não me ajudaram. As pessoas olhavam e julgavam. Eu me sentia muito apontada", desabafou.

Após anos, Luciana volta às passarelas na Semana de Moda de Paris, na França, neste domingo, 29. E o evento tem lhe causado frio na barriga. "São anos sem desfilar oficialmente em Paris. Eu adoro desafios, gosto de me tirar da zona de conforto, e o frio na barriga dá toda uma emoção. Vou abrir e fechar o desfile. Acho que, em cima da hora, vou ficar nervosinha", analisou.

Para quem não se lembra, Luciana Gimenez sofreu uma queda em uma pista de esqui em Aspen, nos Estados Unidos, quando estava com os filhos. Ela fraturou a perna em quatro lugares e precisou passar por cirurgia.

Luciana Gimenez relembra perrengues de quando morou em Paris

Durante sua estadia em Paris, na França, a apresentadora, que já morou na Cidade de Luz no início de sua carreira de modelo, aproveitou para relembrar alguns perrengues que enfrentou. "Estou andando na Avenida George V, uma rua que me lembra muito a época que eu morava aqui, apesar de eu não ficar aqui porque era muito cara. Essa cidade me ensinou muito, eu vim para cá muito cedo, não tinha dinheiro nenhum, passei muitas dificuldades", disse ela em seu Instagram Stories.

Apesar disso, ela tem um carinho especial pelo local. "Mas essa cidade me ensinou muito. Me ensinou a falar francês, a me virar. Tenho um carinho especial por aqui. Para mim, é a cidade ms linda do mundo", concluiu.