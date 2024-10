Maíra Cardi expõe Thiago Nigro: 'Queria deixar registrado'

A influenciadora digital e coach fitness Maíra Cardi usou as redes sociais para compartilhar a bagunça feita pelo marido, Thiago Nigro, no quarto

A influenciadora digital e coach fitness Maíra Cardi curtiu uma viagem romântica pela Islândia com o marido,Thiago Nigro. E nesta quarta-feira, 30, ela usou as redes sociais para compartilhar a bagunça feita pelo empresáo no quarto.

"Queria deixar registrado que o primo é rico, mas é bagunceiro. Se vocês soubessem a bagunça que está esse quarto. Olha lá", disse ela, que filmou as várias roupas espalhadas pelo quarto. "A gente chegou de viagem hoje, aonde você vai, tem coisa. Loucura, não acho uma meia. Mas eu sou apaixonada nele, mesmo com essa bagunça", complementou Maíra.

Maíra Cardi abre álbum de fotos de viagem com Thiago Nigro

No último domingo, 27, Maíra Cardi compartilhou um álbum de fotos de sua viagem com Thiago Nigro. Em um post no feed do Instagram, ela mostrou momentos marcantes da experiência.

Nos registros publicados, o casal aparece se beijando sobre picos de gelo, com cenários paradisíacos ao fundo e também dentro de uma caverna. Os dois também realizaram uma expedição noturna para presenciar a aurora boreal e conseguiram registrar o fenômeno natural.

"Viagem é um bom investimento para você? Pro meu marido não é (quando não se pode). Mas eu sou apaixonada por viagem, porque acredito que dessa vida ficam as lembranças, então chegamos a um meio termo. Como é aí na sua casa?", escreveu Maíra na legenda.

Em outro momento, a coach fitness agradeceu o suporte emocional e financeiro do marido,Thiago Nigro. Amo você. De 30 dias no mês, 26 você sai do trabalho mais cedo, busca ela na escola, brinca três horas sem parar, ora antes de dormir e conta histórias", iniciou a homenagem. “Paga todas as contas de todos nós, incluindo ela. Escuta grosserias e ainda assim sorri e entrega amor. Obrigada por fazer muito", Maíra completou a declaração para Thiago.

