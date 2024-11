Maíra Cardi brinca ao falar sobre ser submissa ao marido

Maíra Cardi mostrou momentos de descanso com a filha na piscina de um hotel e brincou sobre o fato de ser submissa ao marido

Em suas redes sociais, Maíra Cardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 5, a life coach mostrou em seu Instagram Stories alguns momentos de descanso na piscina de um hotel ao lado da filha Sophia, de seis anos, fruto do seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar.

A famosa ainda ironizou o fato de ser submissa ao marido Thiago Nigro, e por isso poder curtir momentos de folga enquanto ele trabalha. "Deus me livre ser submissa e ser obrigada a passar por isso enquanto ele trabalha para nos proporcionar esse tipo de desaforo", brincou ela.

Polêmica

Recentemente, Maíra Cardi comemorou os seis anos da filha, Sophia, em uma festa luxuosa ao lado do atual marido, Thiago Nigro, em Campinas, São Paulo. Um detalhe, contudo, acabou chamando atenção dos internautas: a ausência de Arthur Aguiar no local. Com isso, a influenciadora explicou o motivo de o ex-companheiro ter ficado de fora da lista.

Segundo a coach, ela e o Arthur fizeram festas separadas para a pequena após uma atitude do ex-BBB. "Fiquei sabendo através da Sophia que o Arthur estava programando uma festa para ela. Normalmente sou eu quem faço as festas todos os anos, sempre foi eu quem fez as festas da Sophia. Então quando ela me disse 'meu pai está fazendo minha festa', eu entendi que ele queria a festa dele e que a gente ia fazer a nossa, tudo certo!", disse ela.

Apesar dos rumores de que Arthur teria faltado a festa devido a um recente desentendimento com Thiago sobre diferenças na criação da filha, Maíra garantiu que a relação entre eles está tranquila. "Ele não foi convidado porque eu faria a minha (festa) e ele faria a dele, não faria sentido. No dia do aniversário da Sophia, sexta-feira, ele pediu para passar lá e ver a Sophia, não era o dia dele ver a Sophia, mas a gente super deixou", enfatizou.

E ela ainda refletiu: "Eu não entendo o porquê se cria tudo isso, foi essa a situação sabe. É o que eu posso dizer, isso foi o que aconteceu".

Leia também: Maíra Cardi expõe Thiago Nigro: 'Queria deixar registrado'