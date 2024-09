Após ficar desaparecida por três dias, Maidê Mahl continua internada em um hospital de São Paulo, e uma amiga desabafou sobre o diagnóstico

A atriz e modelo Maidê Mahl, que ficou desaparecida por três dias e foi encontrada em um hotel de São Paulo na última quinta-feira, 5, está internada há uma semana no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nesta quinta-feira, 12, uma amiga dela atualizou sobre o quadro de saúde da artista e disse que ainda não tem um diagnóstico concreto.

Em contato com o site Gshow, Michelle Rodrigues contou: "A gente não tem nenhuma melhora no quadro. Ela tá estável, grave e estável, é o que a gente sabe. As informações estão vindo bem picadas, principalmente agora, porque é restrita a entrada e quem tá acompanhando é mais a mãe, então a gente tá se organizando para que outros amigos consigam ir, porque é um horário bem restrito".

E completou: "Sei que ela está sendo bem cuidada, que segue com o tratamento intensivo na UTI. Acredito que ela deva estar sedada, se ela tivesse acordada eles já teriam me avisado, com certeza absoluta. Agora a gente segue torcendo para que ela acorde logo, melhore logo, enfim, seguimos."

Diagnóstico

De acordo com Michelle, Maidê pode permanecer nesse quadro por um longo período, e não é possível prever quando ela apresentará melhora. Além disso, ela contou que os médicos ainda não informaram o diagnóstico.

"Eles não deram nenhum indício, nada. Só que ela tá em tratamento intensivo. É muito difícil isso também, né? Eles passam o que eles têm que passar, mas a gente não sabe real situação. Eu tô torcendo pra conseguir vê-la logo, pra vê-la mesmo, pra ver como é que ela tá. Acho que se estivessem tratando de alguma infecção, alguma coisa, talvez eles teriam falado também."

Quem é Maidê Mahl?

Geliane Maide Mahl é uma jovem atriz de 23 anos, que nasceu no Rio Grande do Sul. Em seu currículo estão séries de plataformas de streaming, como O Rei da TV, do Star+, na qual interpretou Elke Maravilha, e Vale dos Esquecidos, da HBO, na qual deu vida a personagem Giovanna.