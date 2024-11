Mãe de suposta filha de Neymar critica Bruna Biancardi: 'É um personagem'

Gabriella Gáspár, mãe da suposta filha de Neymar, fez um longo desabafo nas redes sociais e não poupou críticas para Bruna Biancardi

Recentemente, Neymarviu o seu nome envolvido em mais uma polêmica após a modelo húngara Gabriella Gáspár afirmar que a sua filha de dez anos é herdeira do jogador. O craque já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, Mavie, de um ano, com Bruna Biancardi, e Helena, de cinco meses, com Amanda Kimberlly.

O atleta já realizou um teste de DNA, mas o resultado ainda não saiu. Neste domingo, 17, Gabriella fez um longo desabafo em seu Instagram Stories e criticou atitudes de Bruna Biancardi, apesar de não citar nomes.

"Infelizmente não posso falar nomes, mas espero que vocês entendam. Observem, um pai que tem quatro filhos, parece que apenas uma é desejada e amada enquanto os outros são desprezados. Banca amigos, namorada, família da namorada e não ajuda a outra filha. A suposta namorada sempre escreve discursos lindos na internet, mas gosta de escancarar que só a filha dela foi planejada. Então, ela faz de tudo para mostrar que apenas a filha dela é especial. E ainda falam que eu quero dinheiro, enquanto isso ela segue mostrando a personagem que ela criou de namorada perfeita e vítima. Afastou a família do namorado e aproximou a dela", começou ela.

Em seguida, Gabriella ressaltou as diferenças entre os filhos de Neymar. "A mãe do primeiro filho leva uma vida sem luxúria e ostentação. Agora todos os filhos são tratados iguais? Sabemos que não porque o ciúmes e a vaidade da namorada fazem o pai se afastar. Enquanto isso, a filha mais nova segue sendo ignorada também. As mães e as crianças sendo atacadas na internet diariamente porque o pai não se manifesta, e a santa namorada adorando essa situação. E ainda a mesma segue dizendo que a convivência com a criança não é um problema. O problema dela é ciúmes das mães, sendo o único responsável o pai. Leva a família toda de primeira classe, jatinho particular, enquanto isso a outra filha não assumida não tem nem passaporte. Mas vocês ainda acreditam que ela não gosta de rivalidade feminina. Acordem, ela é um personagem. De boazinha não tem nada", concluiu.

Retorno para o Santos

Ao que tudo indica, Neymar pode voltar a jogar pelo Santos, seu time do coração, no próximo ano. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo, especializado no mercado de transferências.

A rescisão do contrato com o Al-Hilal ainda está sendo trabalhada, mas a ideia é que o anúncio do retorno do craque seja feito após o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Santos já pretendia ter o atleta de volta em 2025, mas a princípio Neymar chegaria em julho. Porém, um acordo amigável entre as partes para adiantar a rescisão do contrato animou o presidente Marcelo Teixeira, que agora pretende contar com o jogador já no início do ano.

Além de voltar ao clube que o revelou e seu time do coração, Neymar também vê no Santos uma oportunidade de retomar o seu alto nível de jogo após lesão no joelho e assim conquistar uma vaga na Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026.

