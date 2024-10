Mãe de Matthew Perry revela conversa com o filho pouco antes de sua morte

Suzanne Morison, mãe de Matthew Perry, contou que conversou com o ator pouco antes dele morrer e ele parecia estar se despedindo

Suzanne Morison, mãe de Matthew Perry, participou do programa Today e revelou que esteve com o filho poucos dias antes dele morrer.

A mulher contou que notou alguma estranha durante a conversa, como se o ator estivesse se despedindo. "Ele passou por um período, curiosamente, pouco antes de morrer, quando estava me mostrando uma de suas novas casas. Ele veio até mim e disse: ‘Eu te amo tanto e estou tão feliz de estar com você agora.’ Era quase como se fosse uma premonição ou algo assim. Há quanto tempo não temos uma conversa como essa? Faz anos”, disse ela.

Suzanne ainda relembrou uma frase que ouviu do filho. "Mas ele disse: ‘Não estou mais assustado’, e isso me preocupou”. Em outubro do ano passado, Matthew Perry, famoso por interpretar o Chandler na série Friends, foi encontrado sem vida em sua casa.

O laudo aponto o uso excessivo de cetamina como a causa da morte.

Médico assume culpa

A morte do ator Matthew Perry ganhou um novo capítulo. Mark Chavez, um dos dois médicos presos sob acusação de envolvimento na morte do astro, compareceu diante de um juiz no tribunal federal, em Los Angeles, e admitiu a culpa relacionada à morte do ator e de uma acusação de conspiração para distribuir cetamina.

De acordo com o TMZ, Chavez fechou um acordo com a Justiça depois que uma série de prisões foram feitas em conexão com a morte de Perry, que tem entre os personagens marcantes da carreira, Chandler Bing, na série de sucesso dos anos 90, Friends.

No fim de agosto, o profissional da saúde tinha feito um acordo com as autoridades federais para amenizar sua pena. Agora, ele formalizou sua confissão. Na primeira ocasião, ele combinou com os promotores que iria pagar uma fiança de US$ 50 mil (cerca de R$ 280 mil). Além disso, Chávez concordou em parar de praticar a medicina, entregar seu passaporte e cooperar com várias agências governamentais na investigação.

Ao assumir sua culpa, o médico admitiu que ajudou a vender 20 frascos de cetamina para Matthew Perry a preços que chegam a US$ 2 mil (R$ 11 mil) por frasco - o preço normal é US$ 12 (R$ 67). De acordo com as investigações da polícia, Chavez forneceu a cetamina ao médico pessoal do ator, Salvador Plasencia, que passava a droga para o eterno Chandler de Friends.

