Mãe de Davi faz reflexão após ataques contra o ex-BBB: 'Lei do retorno'

Indireta? Em meio a onda de críticas contra Davi, a mãe do ex-BBB fez uma breve reflexão sobre 'palavras lançadas falsamente'

Mãe de Davi Brito, campeão do BBB 24, da Globo, Elisangela Brito usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 19, para compartilhar uma breve reflexão com o público. Em suas redes sociais, ela publicou um vídeo mencionando uma metáfora sobre a 'lei do retorno'.

"Eu venho aqui trazer para vocês uma breve reflexão. A palavra lançada contra o nosso próximo, enganosamente, falsamente, olha o que ela faz... Aquele momento parecem deliciosas e prazerosas aquelas palavras, mas olha o que ela faz… Ela faz isso, olha! Ela retorna para a boca que falou. E o corpo paga", iniciou a mãe do ex-brother.

E completou: "Quantas pessoas têm perguntado hoje: 'por que estou sofrendo?', 'por que estou padecendo?'. É a lei do retorno! Então, a partir de hoje, pense no que você vai falar porque existe a lei do retorno". Com a repercussão da postagem, internautas passaram a apontar uma possível indireta de Elisangela Brito ao público que vem criticando o filho.

Para quem não acompanhou, nos últimos dias, o nome de Davi ficou entre os assuntos mais comentados da web após ele alegar que estava doente e cancelar o encontro com a então affair, Tamires Assis. A manauara, que iria visitá-lo em Salvador, na Bahia, precisou desistir da viagem às pressas por um pedido do jovem.

O assunto tomou grandes proporções após internautas descobrirem que o ex-BBB 24 usou uma 'imagem falsa' para mostrar que estava com febre. Além disso, de acordo com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, Davi Brito também teria perdido um contrato com uma casa de apostas ao divulgar uma empresa concorrente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ✨ Elisangela Brito ✨ (@elisangelabritooficial)

Ex-BBB Lumena manda conselho para Davi após polêmicas

Ex-participante do BBB 21, a comediante Lumena Aleluia usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 18, para deixar uma mensagem a Davi Brito, campeão da última edição do reality show da TV Globo. Após o jovem se envolver em uma nova polêmica, ela o aconselhou a investir mais em sua carreira.

Lumena, que saiu 'cancelada' de sua edição do programa juntamente com Karol Conká, afirmou que o famoso ainda pode mudar o rumo da vida profissional. Além de imóveis, ela também recomendou que Davi Brito investisse em uma equipe profissional para cuidar de sua carreira.

"Invista em casa Davi, mas invista em uma EQUIPE. Se até eu q sai cancelada e nunca cheguei nem perto de bater 1 milhão de seguidores… fui acolhida por grandes marcas de distintos nichos, você também consegue. Tá autorizado a ressignificar sua jornada pois AINDA DÁ TEMPO", escreveu Lumena Aleluia em seu perfil no X, antigo Twitter.