Ex-BBB Lumena manda conselho para Davi Brito após polêmicas: 'Invista'

Ex-participante do BBB 21, a comediante Lumena Aleluia usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 18, para deixar uma mensagem a Davi Brito, campeão da última edição do reality show da TV Globo. Após o jovem se envolver em uma nova polêmica, ela o aconselhou a investir mais em sua carreira.

Mais cedo, o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, informou que uma marca havia rompido o contrato com o campeão do BBB 24. De acordo com o jornalista, a casa de apostas não gostou quando viu Davi divulgando um vídeo envolvendo uma empresa concorrente. Com isso, eles alegaram violação das regras contratuais e romperam o acordo.

Lumena, que saiu 'cancelada' de sua edição do programa juntamente com Karol Conká, afirmou que o famoso ainda pode mudar o rumo da vida profissional. Além de imóveis, ela também recomendou que Davi Brito investisse em uma equipe profissional para cuidar de sua carreira.

"Invista em casa Davi, mas invista em uma EQUIPE. Se até eu q sai cancelada e nunca cheguei nem perto de bater 1 milhão de seguidores… fui acolhida por grandes marcas de distintos nichos, você também consegue. Tá autorizado a ressignificar sua jornada pois AINDA DÁ TEMPO", escreveu Lumena Aleluia em seu perfil no X, antigo Twitter.

Irmã de Davi sai em defesa do ex-BBB

Irmã do ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito se pronunciou sobre as últimas notícias envolvendo o seu irmão. Ele foi alvo de críticas ao dizer que estava com febre e mostrar uma foto de um termômetro que está na internet, demonstrando que a foto não foi tirada por ele. Com isso, a irmã dele defendeu o rapaz ao pedir para que ele fique em paz.

"Ele não pode nem respirar mais. Eu já informei isso a ele hoje… Ele não pode respirar, ele não pode beber, ele não pode sair, não pode jantar, não pode ir na praia, não pode nada… Tudo a mídia tá em cima dele. Eu disse a ele. É um contexto muito grande. Eu falei: Se você tivesse a noção de que perdeu a liberdade…", disse ela.

E completou: "Parem com isso. Isso aí mata. Vocês suporem alguma coisa e saírem postando. Todo mundo em cima de uma narrativa só, de um contexto só. Eu postei isso para tranquilizar o coração de vocês".