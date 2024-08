Simone Biles defende marido de críticas por usar a medalha dela em fotos

Jonathan Owens, marido de Simone Biles, causou controvérsia nas redes sociais após posar com uma das medalhas da esposa no pescoço

Jonathan Owens recebeu uma série de críticas recentemente por uma postagem que fez sobre uma das vitórias da esposa, Simone Biles, nas Olimpíadas de Paris. Após a ginasta ganhar o ouro na final por equipes, o jogador de futebol americano posou com a medalha da esposa no pescoço, o que intrigou internautas. No entanto, a atleta saiu em defesa do marido e rebateu as críticas.

Na publicação, Jonathan parabenizava a esposa pela vitória: "Parabéns, bebê, por se tornar a ginasta americana mais premiada da história olímpica!", escreveu ele, ao que Simone agradeceu logo em seguida. Entre os comentários, alguns usuários do Instagram se irritaram com o uso da medalha por Owens em mensagens como: "Estou revoltado que ele está vestindo a medalha como se não fosse DELA".

As críticas chegaram em outras redes, como o TikTok, onde Simone respondeu a influenciadora Kiera Breaugh, que questionou retoricamente se Owens havia feito acrobacias para conquistar a medalha. Às alfinetadas, a ginasta respondeu: "Eu coloquei a minha medalha em cada um dos meus familiares e tirei as fotos... Isso é louco! Não faça suposições, como se vocês fossem assim, tão miseráveis. Deixem a gente em paz".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jonathan Owens 🏈 (@jowens)

Simone Biles fica fora do pódio

Nesta segunda-feira (5), a ginasta considerada um dos maiores nomes da ginástica se mostrou frustrada por não entrar no pódio, durante a final feminina na trave. Biles sofreu uma queda no meio da sequência e sofreu um desconto significativo de pontos, recebendo nota 13.100, considerada baixa para uma atleta do tamanho de Simone.

Na modalidade, Alice D’Amato, da Itália, venceu o ouro, Zhou Yaqin, da China, levou a prata e Manila Esposito, também da Itália, ficou com o bronze, assim como a colega do esporte, a brasileira Rebeca Andrade não conseguiu o pódio, o que foi apontado por internautas como uma injustiça por parte dos avaliadores.