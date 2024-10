Luiza Brunet surge em fotos raras com a mãe: 'História de vida muito forte'

Com fotos raras, a modelo Luiza Brunet fez uma homenagem especial à mãe, dona Alzira Botelho, e destacou o quanto se inspira na matriarca

A modelo e empresária Luiza Brunet usou as redes sociais no domingo, 6, para dividir com o público algumas fotos raras ao lado de sua mãe, Alzira Botelho, de 83 anos de idade. Por meio de seus stories no Instagram, a famosa fez uma bela homenagem à matriarca da família.

"Meu exemplo de mulher. Ela tem uma história de vida muito forte e começou aos 9 anos de idade. Hoje uma mulher de 83 anos completamente independente, considera que precisamos esquecer o passado dolorido e seguir em frente. A vida é para ser vivida plenamente. Te amo, mãe", declarou Luiza na legenda da imagem.

Em outra publicação, a mãe de Yasmin Brunet publicou um clique onde surge trocando olhares com dona Alzira. "Mãe, te amo", escreveu ela. Discreta, a matriarca faz raras aparições em público.

Recentemente, em entrevista ao programa DESconecta Rio, da TV CARAS, Luiza abriu o coração e falou sobre a relação que tem com a mãe. Durante o bate-papo, ela falou sobre a admiração que tem por dona Alzira Botelho e exaltou sua autonomia.

"Minha mãe tem um namorado, tem um relacionamento amoroso com um cara, está super feliz. Ela conversa, viaja, me acompanhou na viagem", pontuou Luiza Brunet. "Essa autonomia faz com que nós, mulheres, sigamos mais jovens. A minha mãe tem 83 anos e super inteirassa", declarou a modelo.

