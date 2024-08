Lucy Ramos critica machismo e defende atleta: 'Nunca aconteceu isso com os homens'

Durante visita aos estúdios da Globo, a CARAS Brasil conversou com Lucy Ramos; a atriz confessa paixão pelas Olimpíadas e opina sobre Flávia de Lima

Nesta segunda-feira, 05, a TV Globo recebeu jornalistas na abertura de gravações nos estúdios Globo. A CARAS Brasil marcou presença e conversou com Lucy Ramos (41), ela é um dos destaques do elenco de Família é Tudo, no papel de Paulina. Para além das telas, a atriz confessa que está bastante engajada em acompanhar as Olimpíadas, mas o evento vai muito além de esportes para a artista, ela critica machismo e defende atleta: "Nunca aconteceu isso com os homens".

Lucy Ramos se refere ao caso da meio-fundista Flávia Maria de Lima, enquanto representava o Brasil durante a Olimpíada em Paris, temia com a possibilidade de perder a guarda da filha de 6 anos. A atleta revelou que seu ex-marido começou a perseguir sua carreira judicialmente, sendo acusada de abandono parental por viajar para competir.

Para a atriz, a Olimpíada de Paris é algo além de um evento de esporte, mas é um momento para exaltar a nossa nação. Lucy Ramos celebra o desempenho das atletas mulheres, mas analisa que elas ainda são alvos de machismo por conta da profissão, inclusive, comenta sobre o caso de Flávia.

"Eu falei: 'gente, nunca aconteceu isso com os homens', por que uma mulher, que está ali, não pode realizar seus sonhos? E ela está ali indo trabalhar também. É o trabalho dela, são muitas coisas. É bom a gente falar para ver como funciona", declara.

O OURO É DO BRASIL

Mais uma vitória do Brasil! A ginasta Rebeca Andrade segue fazendo história nas Olimpíadas de Paris 2024 e garantiu mais uma medalha para o Brasil. Nesta segunda-feira, 05, ela se despediu das Olimpíadas de Paris com uma medalha de ouro no solo.

Lucy Ramos afirma que está muito orgulhosa com o desempenho de Rebeca e sua conquista. A atriz ainda menciona que todos os atletas que representaram o Brasil durante a competição já são mais do que vitoriosos.

"Eles passam quatro anos se dedicando, muitas vezes não tem apoio financeiro, porque para chegar nas Olimpíadas é muita dedicação, muito trabalho [...] Todos que chegaram já são vitoriosos. A Rebeca tão nova, com 25 anos, em um Olimpíada medalha de prata, ouro, bronze, e competindo com a maior do mundo e ela ali. Eu fiquei impressionada!", avalia.

"Meu Deus, é muito grandioso, eu estou acompanhando as Olimpíadas desde o primeiro dia. Estou acompanhando tudo que eu acho muito importante dar força para os nossos atletas, não só a Rebeca, mas todos os outros, porque é muita força para chegar ali", finaliza Lucy Ramos.

