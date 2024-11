Luciana Gimenez vai a evento com bota ortopédica após sofrer acidente

Mesmo com o pé machucado, a apresentadora Luciana Gimenez vai ao evento de grife na noite desta quinta-feira, 28, em São Paulo

A apresentadora Luciana Gimenez sofreu um acidente doméstico na madrugada desta quinta-feira, 28, e acabou indo ao hospital para se submeter a exames. Porém, isso não a impediu de presenciar um evento fashion durante a noite, em São Paulo, quando surgiu de bota ortopédica.

Tudo começou quando a modelo bateu o dedinho do pé direito no trava-porta que fica no chão de sua casa. Porém, o que parecia ser algo simples, a preocupou.

"Foi bem ali que chutei meu dedo. Está até torto pro outro lado. Tadinho do dedinho, pequenininho", disse instantes após o acidente. Em seus Stories do Instagram, horas depois, a artista postou registros mostrando o dedo muito inchado e se submetendo a um raio-x.

"Afe", ainda resmungou Gimenez ao divulgar a imagem do exame, mas sem revelar o diagnóstico. "Era só o que me faltava agora", lamentou.

Confira, a seguir, imagens de Luciana no evento desta noite:

Luciana Gimenez de bota ortopédica em evento de grife na noite desta quinta-feira, 28, em São Paulo | Foto: Clayton Felizardo/Brazilnews

Recentes idas ao hospital

Além do episódio do pé, Luciana Gimenez confessou que precisou passar por um exame de coleta de sangue para investigar uma intolerância alimentar. Sempre bem-humorada, a apresentadora do Superpop, na RedeTV!, fez piada com a situação.

"[Vim] fazer o que? Tirar sangue para fazer um teste de intolerância alimentar, estou intolerante a várias coisas, não sei se é tão alimentar", divertiu-se Gimenez ao compartilhar detalhes do procedimento para investigar a intolerância alimentar.

No começo de novembro, a artista compartilhou um momento de superação em suas redes sociais. Ela participou de uma aula de simulador de esqui mais de um ano após seu acidente. Na postagem, a apresentadora reuniu registros da conquista e refletiu sobre resiliência.

"A palavra RESILIÊNCIA. É muito mais fácil abortarmos uma situação que nos traz medo do que encararmos, mas se assim fizesse, quem seria eu? Uma pessoa que se deita para o seu próprio medo? Essa pessoa não sou eu, hoje eu coloquei a minha bota de esqui e fui ao simulador. Chorei muito, mas superei a primeira etapa!", escreveu.