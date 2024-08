Lucas Rangel revela casa mais cara já visitada: 'R$ 60 milhões'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Rangel e Tata Estaniecki comentam sobre nova temporada do PodEntrar e revelam dona da casa mais cara do programa

A 5ª temporada do PodEntrar, programa de Lucas Rangel (27) que visita casas de famosos, já começou e dessa vez os episódios contam com a participação de Tata Estaniecki (30), uma das influenciadoras que mostrou o lar no reality show. Em entrevista à CARAS Brasil, a dupla comenta sobre as novas dinâmicas da temporada, o trabalho em equipe e revela qual foi a casa mais cara já visitada pelo programa.

De acordo com Lucas Rangel, o PodEntrar está repaginado e o público pode esperar muitas risadas: "A gente ressaltou as qualidades e ainda adicionou novas! Continuo liderando o programa e dando muito espaço para o convidado, mas a Tata veio para dar um plus", comenta.

O influenciador ressalta que a participação da amiga nos episódios rende muitas interações divertidas e traz mais leveza ao programa. "Ela veio para adicionar nessa questão das brincadeiras, das piadas. A gente se sacaneia, brinca muito, fica enchendo o saco um do outro. As pessoas podem esperar uma temporada completamente nova, porque agora está com esse tempero novo", afirma.

Tata conta que a dupla consegue unir o trabalho com a diversão: "Os bastidores são sempre muito legais. É um clima muito leve, sabe? A gente trabalha, mas aquela frase clássica, né? Trabalha, mas se diverte".

Apesar dos novos ares, Rangel reforça que o programa continua nos moldes que conquistaram o público: "Continua com a essência do PodEntrar que todo mundo adora, que é sobre visitar as casas, fuçar a vida dos convidados e se divertir".

A casa mais cara do PodEntrar

Entre as muitas casas visitadas durante as temporadas do programa, o influenciador destaca duas como as de mais alto valor monetário: a cobertura de Luciana Gimenez (54) e a casa de Karla Marques Felmanas (46), vice-presidente do grupo Cimed.

"Acho que, em termos de valor, com certeza, uma das casas mais caras que a gente visitou foi a da Karla Cimed, que é na Fazenda Boa Vista, uma super casa. Acho que acima da Karla Cimed, ou pau a pau, está a da Luciana Gimenez. Um apartamento de 60 milhões de reais", reflete. "Pensa, para e pensa", brinca Rangel sobre o alto preço dos imóveis.

Na época da visita às residências, Tata ainda não integrava a equipe do programa. Os episódios com Karla Cimed e Luciana Gimenez foram publicados há um ano e, juntos, somam mais de 3 milhões de visualizações no YouTube.

Mesmo que um dos destaques do programa seja visitar ambientes luxuosos, Lucas diz que isso não é o que mais chama sua atenção. "As pessoas acham que às vezes os famosos têm um padrão, têm uma casa padrão. Tem uma casa que tem uma coisa meio igual, sabe? Mas não. Então, o que faço mesmo é me permitir ser convidado e entrar na vida desse famoso da vez", explica.

"Eu vou à casa das pessoas completamente aberto para conhecer a intimidade, porque casa é intimidade. Então, o mais legal é que cada casa tem sua especialização, cada famoso tem sua individualidade. E isso está impresso no lar dessas pessoas", afirma.

O influenciador destaca que o que mais ama no quadro é a "falta de filtro": "A gente quer mostrar tudo. Então, essa temporada é mais divertida ainda, porque, principalmente nessa questão de forçar a gaveta, abrir as coisas e ver a intimidade, a Tata brilhou".

Rangel reforça que, apesar de ser um quadro focado em mostrar as casas de famosos, o PodEntrar também aborda o íntimo e pessoal de cada convidado. "Fico surpreso com muitas casas, sempre vou ficar. E o mais legal é que o programa se tornou um quadro que não trata só de mansões, a gente aborda casas de modo geral, de personalidades. Seja da internet, seja cantor, seja da TV. Então, a gente explora a vida da pessoa", conclui.