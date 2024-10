Lucas Lucco é roubado na Europa e perde R$ 100 mil: 'Quebrou o vidro'

Em Amsterdã, na Holanda, cantor Lucas Lucco é surpreendido ao ter carro invadido e itens milionário roubados; veja o que aconteceu

O cantor Lucas Lucco foi surpreendido durante sua viagem por Amsterdã, na Holanda, neste sábado, 19. Ao fazer compras em um supermercado, o famoso tomou um susto ao retornar e ver o carro com o vidro quebrado e seus pertences roubados.

Na cidade europeia para correr uma maratona, o artista ficou indignado ao perder cerca de R$ 100 mil em seus objetos furtados. Lucas Lucco contou que acionou a polícia após ver que havia tido seu fone, relógio, bolsa de grife e mais levados por bandidos.

"Vim parar aqui na delegacia. Eu estava fazendo compras e depois o povo fala que é no Brasil, né? Que o povo assalta e rouba. Eu deixei o carro estacionado, alguém quebrou o vidro e pegou minha mochila, passaporte e fone", relatou.

O cantor então disse que o fone estava com localizador e ele tentaria com as autoridades encontrar o responsável pelo crime. "Gente, minha cara está até vermelha, de tanto andar no frio. Resumindo, a polícia não fez porr* nenhuma, na verdade, me levou lá e colocou eu na van. A gente procurou a localização do AirPods, mas já tinha 20 minutos que não estava lá", lamentou sobre não terem conseguido encontrar.

"Porque não é em tempo real e tal. Então assim, resumo, mochilinha da Gucci, Rolex Submariner, AirPods, plaquinha da corrida. Dá vontade de chorar, na moral. Foi um prejuízo de R$ 100 mil, no mínimo", desabafou.

Lucas Lucco compartilhou o que pretende fazer: "Me roubaram só a mochila, tinha câmera e um monte de coisa. Aí agora eu tenho que voltar na estação da polícia para fazer a ocorrência, para poder conseguir pegar um passaporte de emergência. Quem souber aí como é que faz esses trâmites, se precisa ir na embaixada, manda por mensagem que eu vou ver".

