Luana Piovani no BBB 25? Público toma decisão; participe

No resultado parcial da enquete da CARAS Brasil, público decide se Luana Piovani deve ou não ir para o BBB 25

Luana Piovani (47) no Big Brother Brasil repercutiu bastante nas redes sociais recentemente. É que ela foi novamente questionada, no último domingo, 21, por uma fã no Instagram, se participaria do reality show da TV Globo. Sem papas na língua, a atriz disparou: "Eles não têm coragem, nem dinheiro". Mas parece que o público realmente gostaria de ver a artista confinada na casa mais vigiada do País.

Segundo o resultado parcial da enquete da CARAS Brasil, 60.49% das pessoas que votaram querem Luana no BBB 25. Já 39.51%, não aprovam a ida da atriz para o programa.

Luana Piovani deve participar do BBB 25? Sim

Não

FÃ QUER LUANA NO BBB

"Queria ver você no BBB, mas acho que não vai rolar, né?", escreveu uma internauta, no Instagram. Luana, então, respondeu: "Eles não têm coragem, nem dinheiro".

No início deste ano, em entrevista ao Pod Delas, a artista detonou o programa. "Isso é um grande Coliseu. O Big Brother e o que é? É você ver o outro na merda. Eles ganham com a desgraça alheia. Eu acho uma loucura", disse ela, acrescentando sobre a possibilidade de participar do BBB: "Seria o maior dinheiro que eles já ganharam na face da terra, só se fosse o maior dinheiro que eu ganharia na face da terra".