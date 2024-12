Luana Piovani exibe tatuagens enquanto curte dia de calor intenso no RJ

A atriz Luana Piovani, de 48 anos, é fotografada se refrescando nas águas cariocas em último dia do ano, nesta terça-feira, 31

A atriz Luana Piovani, de 48 anos, está aproveitando o último dia do ano para curtir um verdadeiro dia de sol e mar nas areias da praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A artista foi fotografada se refrescando nas águas do local nesta terça-feira, 31, e acabou exibindo as tatuagens ao usar um biquíni de modelo florido. Enquanto ajeitava a peça em seu corpo, é possível observar os detalhes, assim como os brincos longos usados pela famosa para complementar o look.

No último domingo, 29, Luana foi vista em um barzinho no Leblon, na Zona Sul carioca, acompanhada de amigos. Para se refrescar do calor intenso da temporada, a atriz contou com uma cerveja gelada enquanto usava um vestidinho leve e um biquíni. O destaque ficou para seus cabelos cor-de-rosa, uma transformação recente que chamou a atenção dos fãs.

O novo visual faz parte da preparação para a terceira temporada do reality show "Luana é de Lua", do canal E!. A mudança foi compartilhada em um vídeo com o influenciador fashion Gabb, que brincou sobre o look, comparando-o ao estilo de Penélope Charmosa. O conteúdo ainda incluiu uma selfie de Luana diante do espelho e momentos de bastidores de um ensaio fotográfico.

Confira, abaixo, os registros de Luana Piovani na praia:

Luana Piovani na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro - Foto: JC Pereira / AgNews

