Luana Piovani anuncia mudança radical no visual: 'Vou raspar'

Em suas redes sociais, Luana Piovani surpreendeu os seus seguidores ao revelar que fará uma mudança radical em seu visual

Em suas redes sociais, Luana Piovani sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 13, a apresentadora publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece com uma toalha na cabeça após lavar os cabelos E a revelação bombástica veio logo em seguida: Luana resolveu mudar radicalmente o visual e ficar careca.

"Resolvi adiantar todos os projetos e estou lavando o cabelo para poder raspar a cabeça. Porque eu sou dessas malucas que quando raspa o cabelo fala por que não tomar uma última lavadinha no cabelo? Por que não cortar esse elo com o cabelo com ele limpo, massageado, hidratado? Por que só porque eu vou me desvencilhar dele, não tratá-lo bem? Lavei o cabelo, agora vou raspar. Resolvi adiantar os processos, aí com 50 anos o cabelo já vai ter crescido. Será que vocês vão me gostar careca?", disse ela.

Até o momento, Luana ainda não revelou o resultado da mudança e nem os motivos por trás da decisão.

Procedimentos estéticos

Recentemente, Luana Piovani usou as redes sociais para mostrar aos seguidores alguns detalhes dos procedimentos estéticos que realizou no rosto e no pescoço. Em viagem ao Rio de Janeiro, a atriz resolveu renovar o visual em uma clínica de estética.

"Fiz um negócio no pescoço, porque estou me achando supergata na cara. O que o André faz dura muito tempo, mas o pescocinho estava baixoastralizando. Fiz um negócio ano passado, é uma dorzinha chata, é tipo fazer pilates, mas é mara, porque ele 'grudunha' lá dentro. Chama liftera e é para o pescoço, que estava com duas linhas. E agora, no rosto, fiz o 'cool face'", explicou Piovani nos Stories.

"Vou ficar mais bonita ainda, socorro. O bom é que ajuda: verão, Rio de Janeiro, solteira. Povo ri das merdas que falo. No rosto não dói nada. tem que fazer o bigode, porque estou com um pouquinho de 'código de barra'", completou.

Na sequência, a famosa esclareceu sua decisão de não mexer mais nas laterais do sorriso. "Tenho minhas gordurinhas que eu não deixo preencher. Lembra que contei que botei e deu uma segurada no sorriso? E você olha a boca e fica toda parada, uma merda! Nunca mais fiz. Preciso ter minhas ruguinhas e meu sorriso abertão", finalizou Luana Piovani.

