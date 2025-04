Xuxa Meneghel abre jogo sobre separação de Ayrton Senna: 'Momento errado'

A apresentadora Xuxa Meneghel relembrou o fim do namoro com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna e explica o motivo do término

A apresentadora Xuxa Meneghel relembrou o fim do namoro com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. Em entrevista no WOW Podcast, ela contou que eles estavam em fases de vidas diferentes e o desejo dela por trabalhar ainda mais levou ao término da relação quando ainda estavam apaixonados.

"Eu até acho que ele foi a pessoa que eu queria ter tentado mais, ter ficado mais. Eu nem sei se teria dado certo, mas eu pensava na época que ele era a pessoa certa no momento errado, porque eu só queria trabalhar, ainda estava nessa", disse ela.

"Mas meu sentimento era esse, de que ele [Senna] era a pessoa certa, mas num momento em que eu não estava madura, experiente, para dar esse valor. E eu precisei perdê-lo para valorizar. Acho que, se eu tivesse ficado com ele, não teria dado certo na realidade. Aconteceu essa desgraça [a morte dele] para dar uma mexida em mim e pensar que eu precisava de alguém para amar e chamar de meu, que foi minha filha. Depois, já madura, com a certeza de que eu queria um homem que me amasse, veio o Ju", completou ela, citando o atual marido, o ator e cantor Junno Andrade.

Então, ela destacou o grande aprendizado com ele, que ela chama pelo apelido. "O Beco me fez notar o quanto era importante para mim o meu lado mulher e que eu neguei ou reneguei, não aceitei, não valorei. Quando perdi ele eu falei: ‘caraca, deixa eu rever isso aqui’. Eu não me dei a oportunidade de ficar com o cara que eu gostava do cheiro mais do que da ponta do nariz e perdi", afirmou.

Vale lembrar que Xuxa e Senna namoraram entre entre 1988 e 1989. Ele morreu em um acidente na pista de corrida em 1994.

