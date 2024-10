Lorena Comparato desabafa sobre busca pela perfeição

Lorena Comparato desabafou sobre a constante busca pela perfeição e revelou que chegou a entrar em depressão após uma cirurgia

Lorena Comparato foi a convidada do programa De Repente 30+ e comentou sobre a sua relação com a estética. A atriz afirmou que sempre teve vaidade.

"Desde pequenininha queria me maquiar. Sou atriz, minha estética e meu corpo são meus instrumentos de trabalho. Essa busca pela perfeição na minha vida é muito desgastante", contou ela.

A famosa já realizou algumas cirurgias, a primeira delas foi para corrigir as orelhas de abano. "Me incomodava muito fazer cena de cabelo molhado, na piscina ou de chuveiro. Fiz a orelha de abano. Fiquei muito feliz com o resultado. Ninguém nunca reparou, só que, para mim, estar com meu namorado tomando banho e não pensar que a minha orelha está de fora, isso não tem preço. Foi mudança de vida".

Depois, Lorena decidiu fazer várias cirurgias ao mesmo tempo. "Na época estava fazendo Pé na Cova e me incomodava muito uma montanhazinha que eu tinha no nariz apenas de um lado. Sou uma pessoa que, na busca pela perfeição, gosto muito do que é simétrico. Escolhi fazer uma cirurgia aos 24 anos. O meu nariz estava entrando. Minha cirurgia foi uma raspagem e tem toda uma estruturação do local. Se fosse puramente estético, eu não teria feito, só que eu descobri um calo na garganta e como eu sou workaholic, não consigo parar quieta, fiz várias cirurgias ao mesmo, porque era a única janela de data . Retirei um cisto, a amigdala, fiz adenoide, estrutura nasal e tirei corneto".

A princípio, ela se incomodou com o resultado da cirurgia no nariz. "Ele fez a cirurgia e logo depois me avisou que o nariz tinha mudado. Entrei em depressão pontual por causa do nariz. Tive acompanhamento com a psiquiatra e quase entrei com medicação, mas não foi necessário, porque fui me acostumando. O cirurgião sempre falava: 'preciso de um ano para que o seu nariz esteja no lugar que eu gostaria que ele estivesse'. E este momento chegou. Fui ficando mais calma. Ele foi fazendo umas implementações de botóx, preenchimento e várias outras coisas", contou Lorena.

Carreira no streaming

2024 está sendo de grandes celebrações para Lorena Comparato. Sem tempo para descansar, a atriz marcou presença na quinta temporada de Impuros, Disney Plus, que estreou recentemente. Ela também está na segunda temporada de Rensga Hits!, no Globoplay. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista vibra com o atual momento de sua carreira no streaming: "Plantar sementes".

A atriz está radiante com a estreia e repercussão da nova temporada de Impuros. Segundo Lorena Comparato, a série trouxe um grande reconhecimento para sua carreira. Por conta da narrativa da trama, ela declara que foi um projeto bastante pesado.

"Impuros é um fenômeno, né? Os desafios para fazer uma série de ação, profunda e ácida como é Impuros, são inúmeros e requerem muito estômago. Filmamos a série no Brasil e no exterior, as histórias ficam cada vez mais complexas e as dores dos personagens mais verticais. Acho que o maior desafio é conseguir filmar tudo no tempo que temos. A adrenalina impera! E as temporadas são sempre muito aguardadas por todo mundo, inclusive a equipe e o elenco", declara.

Além de Impuros, Lorena também está na segunda temporada de Rensga Hits!, ela menciona que esse é um trabalho muito importante para sua trajetória profissional.

"Tudo em Rensga é tão intenso que deixa sempre uma marca na memória. Conheci muitas pessoas incríveis nesse trabalho e cada uma delas me ajudou a criar o que hoje é a Gláucia [personagem de Lorena]", avalia.