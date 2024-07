Lorena Comparato avalia momento da carreira no streaming: 'Plantar sementes'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Lorena Comparato dá mais detalhes dos seus últimos projetos na carreira e revela próximos sonhos

2024 está sendo de grandes celebrações para Lorena Comparato (34). Sem tempo para descansar, a atriz marcou presença na quinta temporada de Impuros, Disney Plus, que estreou na última quarta-feira, 24. Ela também aguarda o lançamento da segunda temporada de Rensga Hits!, no Globoplay. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista vibra com o atual momento de sua carreira no streaming: "Plantar sementes".

A atriz está radiante com a estreia e repercussão da nova temporada de Impuros. Segundo Lorena Comparato, a série trouxe um grande reconhecimento para sua carreira. Por conta da narrativa da trama, ela declara que foi um projeto bastante pesado.

"Impuros é um fenômeno, né? Os desafios pra fazer uma série de ação, profunda e ácida como é Impuros, são inúmeros e requerem muito estômago. Filmamos a série no Brasil e no exterior, as histórias ficam cada vez mais complexas e as dores dos personagens mais verticais. Acho que o maior desafio é conseguir filmar tudo no tempo que temos. A adrenalina impera! E as temporadas são sempre muito aguardadas por todo mundo, inclusive a equipe e o elenco", declara.

Além de Impuros, Lorena também aguarda o lançamento da segunda temporada de Rensga Hits!, ela menciona que esse é um trabalho muito importante para sua trajetória profissional e reforça sua parceria com Alice Wegmann (28), com quem divide o protagonismo da série.

"Tudo em Rensga é tão intenso que deixa sempre uma marca na memória. Conheci muitas pessoas incríveis nesse trabalho e cada uma delas me ajudou a criar o que hoje é a Gláucia [personagem de Lorena]", avalia.

"Eu sou completamente apaixonada pela Alice. Nesses alguns anos de trabalho a gente construiu uma amizade muito bonita de muito afeto, respeito e parceria. Acho que cada momento que passamos juntas foi se unindo para construir o que temos hoje. Cada uma teve seu processo intenso e transformador nesses últimos anos, mas se apoiando e se respeitando muito", complementa.

'FOCADA EM MIM!'

Apesar das grandes estreias no quesito profissional, Lorena Comparato confessa que nesse ano ela também está focada em sua vida pessoal: "Esse ano quero dar uma investida em cuidar de mim. Já comecei o ano com investimentos em ensaios fotográficos, looks e mas o mais importante são os cuidados próprios pra melhorar a minha qualidade de vida".

Lorena Comparato não pode dar muitos detalhes de seus próximos projetos por questões contratuais, mas adianta que está focada em seguir com sua carreira internacional. Ela compartilha que é apaixonada pelo seu trabalho, mas que prioriza sua vida pessoal também.

"Quando eu trabalho demais, entro num ritmo de dormir pouco e viver estressada demais e pra mim, não vale mais a pena. Quero cuidar mais de mim! Ainda filmo dois projetos esse ano ainda em sigilo, mas confesso que muita gente vai ficar feliz quando souberem o que são!", adianta.

"Acabei de terminar as filmagens do filme 'O Advogado de Deus', do Wagner de Assis e confirmei minha participação no espetáculo teatral Bonitinha, Mas Ordinária de Nelson Rodrigues no Teatro Caixa no Rio de Janeiro com estreia dia 9 de Agosto. Acho que vai ser um ano muito especial e já tô começando a plantar sementes pra fazer trabalhos internacionais", finaliza Lorena.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LORENA COMPARATO: