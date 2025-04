Pyong Lee assume namoro e se declara para a amada: 'Te amo infinito'

Em suas redes sociais, Pyong Lee assumiu o namoro e aproveitou para se declarar para a amada, que está fazendo aniversário

Em suas redes sociais, Pyong Lee sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de sete milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 8, o famoso assumiu o namoro e contou que a relação já é antiga. Pyong se declarou para a amada, que chama Natalia, e está fazendo aniversário. A moça possui as redes sociais privadas.

"Feliz aniversário, meu amor. Segundo aniversário juntos e já vivemos tantas coisas. Esse aqui é o primeiro post, em uma das datas mais importantes na minha vida. Obrigado por existir e por tornar minha vida muito mais feliz e divertida. Te amo infinito. Não sou tão bom como você com cartas e textos e não quis pedir para o chatGPT fazer. A última foto você sabe o significado e o peso dele", escreveu ele.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Até que enfim", comemorou uma internauta. "Olha o casal de dorama da vida real", disse outra. "Viva o amor. Tão bom ver você feliz", comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pyong Lee (조영래) (@pyonglee)

Momento difícil

Em suas redes sociais, Pyong Lee sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de sete milhões de seguidores. O hipnólogo resgatou uma foto de quando era criança. Na imagem, ele surge dormindo ao lado do pai, que morreu há 20 anos.

Na legenda, Pyong contou que o pai lutou contra a depressão. "Essa semana, 20 anos se passaram desde que meu pai partiu, levando consigo um pedaço de mim. Ele lutou contra a depressão, uma batalha silenciosa que muitos enfrentam, mas que poucos conseguem entender. Seu legado me fez descobrir meu propósito de vida: ajudar aqueles que, assim como ele, sofrem no silêncio, trazendo alívio e solução real através do conhecimento e da hipnose. Que sua dor seja transformada em força para a transformação de vidas", começou ele.

Em seguida, o famoso deu um conselho para os fãs. "Aproveitem cada momento, cada abraço, cada palavra, porque nunca sabemos quando a vida tomará outro rumo. Cuide de sua saúde mental, valorize as pessoas ao seu redor e viva com gratidão, pois o tempo é precioso e irreversível. A música que escolhi nesse post é uma que ele colocava para eu dormir quando era criança", concluiu.

Leia também: 'Talvez a gente tenha perdido muitas oportunidades', confessa Pyong Lee sobre BBB na pandemia