Lore Improta abre o jogo sobre possibilidade de ter mais filhos

Lore Improta abriu o jogo sobre a possibilidade de aumentar a família. A dançarina já é mãe de Liz, de três anos, com Léo Santana

Pais de Liz, de três anos, Lore Improta e Léo Santana não planejam parar por aí. Segundo a dançarina, o casa planejta aumentar a família e a primogênita já pede por um irmãozinho.

"Ela quer dois irmãos, não quer um só, não. A personalidade ali é forte, igual à minha. A gente sempre desejou ter uma família grande. É só questão de Deus enviar um nenenzinho para gente", disse a famosa em entrevista para a Quem.

Lore ainda afirmou que só consegue dar conta de tudo graças a sua rede de apoio. "Brinco que dá certo porque tenho pessoas que trabalham comigo e me ajudam. Se eu fosse sozinha, não daria conta de tudo. É você saber escolher; um dia trabalho, outro estou com minha família, no outro estou com Léo em uma viagem a dois".

Mesmo com a pouca idade da filha, Lore não abre mão de ter momentos a dois com o maridão. "Minha mãe sempre me disse 'eu te criei para o mundo', que é o que faço com a Liz. Você investe no relacionamento para colher lá na frente, porque quando os filhos saem de casa são vocês dois, né? Graças a Deus, Léo acredita nisso, então quando eu proponho uma viagem ou alguma coisa ele sempre topa", contou.

Alimentação de Liz

A influenciadora digital e dançarina Lore Improta falou um pouco sobre a alimentação da filha, Liz, de três anos. Através de suas redes sociais, a esposa do cantor Léo Santana revelou que sempre foi muito rígida quando se trata das refeições da pequena.

Durante um passeio da família em Miami, nos Estados Unidos, Lore contou que passou a permitir que a herdeira consumisse açúcar e fritura há pouco tempo. Por meio dos stories no Instagram, a famosa explicou que alimentos industrializados não entram em sua casa.

Na ocasião, a esposa de Léo Santana filmou a pequena Liz comendo batata-frita pela primeira vez em um restaurante. "Neném está maior, conheceu o que era algodão doce, comeu açúcar depois dos três [anos] e agora está comendo um pouquinho mais de fritura", declarou ela.

"Mas eu fui uma mãe bem chata com a alimentação até os três anos e não me arrependo. Lá em casa é tudo regrado. Nada de açúcar, fritura ou industrializado", completou Lore Improta.

Na legenda da postagem, a dançarina ainda reforçou que sempre foi rígida e que Liz não consome os alimentos mencionados com frequência: "Fui bem rigorosa até os três [anos]. Agora estamos liberando um pouco mais", escreveu Lore, por fim.