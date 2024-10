Lima Duarte esbanja disposição e simpatia em novas fotos: 'Rumo aos 100'

O ator Lima Duarte, que está com 94 anos, encantou os fãs ao compartilhar um álbum de fotos suas atuais em sua casa

O ator Lima Duarte usou as redes sociais neste sábado, 26, para compartilhar com os fãs algumas fotos de seu dia de descanso. Longe das telinhas desde 2022, quando fez uma participação especial em 'Além da Ilusão', o veterano costuma compartilhar registros raros através de seu Instagram oficial.

Desta vez, Lima mostrou cliques sem camisa registrados em sua casa. Atualmente, o artista reside em seu sítio, localizado em Itaituba, interior de São Paulo. Esbanjando simpatia, ele, que está com 94 anos, provou que segue com muita disposição.

"Rumo aos 100", escreveu Lima Duarte na legenda. A publicação rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas a um dos grandes atores da teledramaturgia brasileira.

"Que benção, corpo e mente são, Deus o proteja!", declarou uma seguidora. "Quero chegar aos 90 anos com essa vitalidade e lucidez maravilhosa que você tem", disse outra. "Vida longa querido, rumo aos 100 anos", falou um terceiro. "Forte que nem um touro! Você, Laura Cardoso e Fernandona [Montenegro] são nosso patrimônio imortal!", comentou mais um.

Além de fotos atuais, Lima Duarte também usa seu perfil no Instagram para dividir com o público registros antigos e inéditos de sua longa carreira profissional. Recentemente, o veterano publicou um vídeo mostrando um pouco da decoração do 'cantinho da leitura' em sua casa.

Nas imagens, é possível perceber que o espaço conta com diversas lembranças do personagem Sassá Mutema, da novela 'O Salvador da Pátria' (1989), incluindo o pijama original usado no folhetim de Lauro César Muniz. Em meio às lembranças do personagem, a capa da trilha sonora de 'Roque Santeiro' (1985) também aparece em forma de quadro.

Lima Duarte diz que 'vive do passado'

O ator Lima Duarte recebeu uma grande homenagem da Globo em seu aniversário de 94 anos, completados no dia 29 de março deste ano. No programa 'Tributo a Lima Duarte', disponível no Globoplay, plataforma de streaming da emissora, o veterano da teledramaturgia brasileira abordou, sem tabu algum, o assunto sobre a morte.

O projeto teve como principal local de gravação o sítio onde o artista reside atualmente em Indaiatuba, interior de São Paulo. Na casa, Duarte relembrou grandes momentos marcantes de sua carreira, como a inauguração da TV Brasil, ocorrida em 18 de setembro de 1950; confira detalhes!

