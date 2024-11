Maisa Silva e Klara Castanho combinam looks para festa de novela

Maisa Silva e Klara Castanho arrasaram nos looks escolhidos para a festa da novela Garota do Momento e posaram com as roupas combinando

Nesta segunda-feira, 4, estreia a novela Garota do Momento, exibida na faixa das 18h pela Rede Globo. Como era de se esperar, o elenco da trama se reuniu para assistir ao primeiro capítulo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Maisa Silva e Klara Castanho chamaram a atenção ao marcarem presença no evento com looks bem parecidos. As duas optaram por um conjunto de colete e calça. A única diferença estava na cor. Enquanto Maisa apostou na cor preta, Klara optou pela cor branca.

Simpáticas, as atrizes fizeram questão de posar para os fotógrafos presentes no local. Em Garota do Momento, Maisa e Klara dão vida à Beatriz e Eugênia, respectivamente.

Hematomas

Prestes a estrear na nova novela da Globo, Garota do Momento, Maisa Silva marcou presença nos estúdios da emissora para dar uma entrevista ao Fantástico. No entanto, a atriz e apresentadora preocupou após surgir com hematomas em suas pernas. Em suas redes sociais esclareceu a causa dos machucados e surpreendeu ao revelar o motivo.

Em seu perfil no X, o antigo Twitter, Maisa compartilhou que também ficou assustada ao olhar para suas pernas e ver os hematomas, quando lembrou o motivo inusitado: “Eu ontem indo gravar matéria para o Fantástico vejo que minha coxa está toda cheia de roxo parecendo que eu apanhei e eu ?????”, disse a atriz.

Segundo a apresentadora, Maisa ficou trancada para fora da casa dos pais e precisou pular a janela para conseguir entrar: “Daí lembrei que um dia antes eu pulei a janela do meu banheiro para entrar em casa porque meus pais me trancaram para fora. Daí quando entrei no meu quarto a porta dele estava trancada por fora”, ela narrou o perrengue.

Na sequência, a apresentadora revelou que só conseguiu entrar em casa com a ajuda de seu sócio, que também precisou pular outra janela para destrancar a porta do quarto em que ela ficou 'presa': “Ah e como você resolveu isso? Meu sócio estava comigo e aí ele pulou a janela de outro cômodo, me destrancou do meu quarto e aí entramos em casa”, disse.

