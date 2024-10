Lilia Cabral emociona ao exibir 'encontro' de atores com os filhos nos bastidores

Nas redes sociais, a atriz Lilia Cabral compartilhou momento encantador dos atores com os filhos nos bastidores da Globo: "Lindo de se registrar"

Nesta terça-feira, 15, Lilia Cabral usou as redes sociais para compartilhar um momento especial que rolou nos bastidores da TV Globo. Atualmente gravando a nova novela das seis, Garota do Momento, os atores Carol Castro, Fabio Assunção e Letícia Colin aproveitaram um intervalo para conversar com os filhos por chamada de vídeo.

"Os três mais queridos, conversando com os filhos no FaceTime. Um momento lindo de se registrar", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas se encantaram com o momento. "Ah , Lilia!!! Que momento especial. Obrigada por registrar", agradeceu Carol Castro. "Que foto linda", disse um seguidor. "Eu com 22 faço isso com minha mãe sempre", brincou mais um.

Lilia Cabral se emociona ao vivo com homenagem de Tony Ramos

A atriz Lilia Cabral, convidada do programa 'É De Casa' em julho deste ano, foi surpreendida ao vivo com uma homenagem bastante especial. Durante a atração matinal da TV Globo, a artista se deparou com uma declaração do ator e amigo de longa data Tony Ramos.

Visivelmente emocionada, a veterana não conseguiu segurar as lágrimas ao ouvir a bela mensagem do colega de profissão. "Vim falar pra você o quanto te admiro e te respeito. Acabamos um filme há pouco, e o principal foi reencontrar você. Parabéns pela sua trajetória, sua obra e coragem e, principalmente, pela pessoa transparente que você é", declarou Tony Ramos.

Ao final do vídeo enviado pelo ator, Lilia Cabral celebrou o presente: "Isso é pra botar na agenda: Tony fez uma declaração inesquecível", disse a atriz, que também não poupou elogios ao amigo. "Tenho uma admiração tão grande. Ele faz parte da minha história, da TV, de todas as coisas. Faz parte da história de todo mundo", declarou ela.

Pouco tempo antes, o ator precisou se ausentar das gravações do filme 'A Lista', onde os dois atuaram como par romântico, para realizar duas cirurgias na cabeça e drenar um hematoma subdural – um sangramento intracraniano.

Lilia Cabral, então, aproveitou para falar sobre a alegria com o retorno do veterano às gravações do longa, já finalizadas. "Quando ele voltou foi uma equipe inteira comemorando a volta dele. Além de ser esse ator extraordinário, ele é uma pessoa muito querida", afirmou ela.