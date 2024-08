Criminoso tenta dar golpe em Lilia Cabral, mas se declara fã e faz pedido

A atriz Lilia Cabral foi vítima de uma tentativa de golpe por meio de um aplicativo de mensagens e foi surpreendida por um pedido do criminoso

A atriz Lilia Cabral foi vítima de uma tentativa de golpe por meio de um aplicativo de mensagens, mas conseguiu desmascarar o criminoso rapidamente. No entanto, o que ela não esperava era que o golpista fosse se declarar. "Sou seu fã. Me envie um áudio", pediu o golpista.

O episódio inusitado foi compartilhado pela filha da artista, Giulia Bertolli, no Instagram. "Quando o golpe te faz cair na gargalhada", escreveu ela na legenda. Lilia também compartilhou o momento nos stories de sua rede social.

No print, o bandido finge ser Giulia para enganar a artista. "Boa tarde, mãe. Adiciona meu número novo, ok? Estou passando meus contatos pessoais para esse número", escreveu.

E Lilia responde em seguida: "É golpe". O criminoso, então, se dá conta que está falando com a própria atriz e declara: "É você mesmo? Sou seu fã. Me envie um áudio", diz a pessoa que se passava pela filha da atriz.

Lilia Cabral se emociona ao vivo com homenagem de Tony Ramos

Recentemente, Lilia Cabral foi a convidada do programa 'É De Casa' e foi surpreendida ao vivo com uma homenagem bastante especial. Durante a atração matinal da TV Globo, a artista se deparou com uma declaração do ator e amigo de longa data Tony Ramos.

Visivelmente emocionada, a veterana se emocionou ao ouvir a bela mensagem do colega de profissão. "Vim falar pra você o quanto te admiro e te respeito. Acabamos um filme há pouco, e o principal foi reencontrar você. Parabéns pela sua trajetória, sua obra e coragem e, principalmente, pela pessoa transparente que você é", declarou Tony Ramos.

Ao final do vídeo enviado pelo ator, Lilia Cabral celebrou o presente: "Isso é pra botar na agenda: Tony fez uma declaração inesquecível", disse a atriz, que também não poupou elogios ao amigo. "Tenho uma admiração tão grande. Ele faz parte da minha história, da TV, de todas as coisas. Faz parte da história de todo mundo", declarou ela.