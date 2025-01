Letticia Munniz vai parar no hospital após acidente: 'Quase morri de tanta dor'

A apresentadora Letticia Munniz usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde

A apresentadoraLetticia Munniz, que apresenta as publicidades no Domingão com Huck, da Globo, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde. Em uma publicação no Instagram, ela contou que fraturou o cóccix após sofrer um acidentente de bicicleta.

"Dia 97 de janeiro: O mês foi tão longo que deu tempo até de eu quebrar o c*... gente, dá pra acreditar? Tem coisa que só eu mesmo. Tive um pequeno acidente de bike e o banco da bike entrou com tudo no meu rego. Não é piada", contou ela.

Em seguida, explicou por que procurou ajuda médica. "Quase morri de tanta dor. Fiquei tomando remédio e nada. Fui para o hospital morrendo de vergonha de ocupar o tempo do povo com uma dor no toba, e fiquei aliviada quando o médico deu o resultado do exame e era uma fratura no cóccix. Aí não me senti ocupando o tempo deles à toa meia-noite de um plantão", relatou.

"Fiz exame da maca porque não conseguia nem sentar. O médico disse que dei sorte que não deslocou, então não vou ter que operar. Vou apenas passar dois meses com o rego doendo, mas eu estou tão alto astral com a minha bicicletinha que fiquei foi feliz que podia ter sido pior e não foi", detalhou.

Por fim, disse: "Moral da história: quando a gente faz esporte porque gosta do esporta ao invés de fazer para emagrecer a gente pode até ter uma fratura que continua feliz. Eu estou ótima, só não consigo sentar", garantiu.

Storie de Letticia Munniz (Reprodução/Instagram)

Letticia Munniz reflete sobre padrões de beleza

Recentemente, Letticia Munniz compartilhou um desabafo sobre mudanças em seu corpo. No Instagram, a influenciadora publicou uma montagem com fotos suas de "antes e depois" e refletiu sobre pressões sobre o corpo com a proximidade do verão. Leia o que ela disse!

