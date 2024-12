Letticia Munniz reflete sobre padrões de beleza ao mostrar antes e depois

A modelo Letticia Munniz compartilhou uma montagem com fotos suas de "antes e depois" e refletiu sobre pressões sobre o corpo

A modelo Letticia Munniz usou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, para compartilhar um desabafo sobre mudanças em seu corpo. No Instagram, a influenciadora compartilhou uma montagem com fotos suas de "antes e depois" e refletiu sobre pressões sobre o corpo com a proximidade do verão.

"Acho que já é o terceiro ou quarto ano que faço esse repost e parece que a cada ano ele se faz mais necessário. Tem muita gente na internet que só olha pra si, pro seu próprio bolso e privilégios. Te vendem os extremos sem nenhuma responsabilidade: a dieta do ovo, o produto milagroso, uma vida fitness intensa que só é possível porque vivem de postar isso, tratamentos que só fazem porque é permuta, se promovem falando x depois dizem que mentiram ou se enganaram e agora é y e segue a manada atrás novamente…", começou ela na legenda da publicação.

"O que eu sempre defendi aqui é: seja você. na sua melhor versão, em busca do melhor que você pode ser, POR VOCÊ. Que nesse verão que talvez seja o maior culto à magreza que estamos vivendo desde os anos 2000, você consiga ser livre e acima de tudo ser VOCÊ porque não fomos criados numa forma e não existe corpo universal, nascemos diversos e eu tenho certeza que isso não foi um erro de produção", continuou.

Em seguida, deu um conselho para os internautas: "Busque saúde pra viver bem e feliz e não pra ter um corpo que agrade os outros, busque ser mais que um corpo, busque seus sonhos, busque momentos felizes, busque o futuro… Porque enquanto essas pessoas te convencem que um corpo “perfeito” é tudo que você precisa pra ser feliz, você perde seu tempo nessa busca, e no final, o corpo perfeito não veio, e todo o resto você não buscou".

