Letticia Munniz vai parar no hospital e conta perrengue: 'Implorei'

A modelo Letticia Munniz foi parar no hospital e contou o motivo aos seus seguidores. A famosa ainda fez de tudo para não perder seus compromissos

Nesta terça-feira, 22, Letticia Munniz contou em sua conta no Instagram que foi parar no hospital após uma crise alérgica. Tudo começou na última segunda-feira, 21, quando a modelo plus size começou a ficar com os olhos inchados.

"Ontem à noite, às vésperas de fazer um programa ao vivo fiquei com crise alérgica bem linda assim. Me mediquei como sempre faço, mas acordei pior", disse ela em seu Instagram Stories.

Em seguida, a famosa postou uma foto em que aparece em um quarto de hospital e contou que fez de tudo para não perder seus compromissos de trabalho. "Só desmarco trabalho se estiver com o pé na cova. Então, lá fui eu passar a manhã no hospital, implorei para a doutora me deixar doida de remédio para esse olho desinchar", disse.

Por fim, Letticia surgiu pronta para sua participação no Panela Quente, programa exibido pelo GNT. "Tentaram me derrubar, mas não conseguiram. A doutora me dopou, talvez eu esteja meio doidinha, mas pelo menos estou aqui e estou linda", brincou.

Letticia Munniz no BBB?

Dona de uma história inspiradora, a modelo e influenciadora Letticia Munniz confessa que às vezes ainda é difícil entender o impacto que carrega com sua imagem. Com mais de um milhão de seguidores apenas no Instagram, ela tem celebrado as conquistas e reconhecimento de seu trabalho dentro do mercado. Em entrevista à CARAS Brasil, ela conta como segue se emocionando com os relatos de pessoas que admiram seu trabalho.

"[A carreira] não é fácil, é muita luta, mas esse retorno das pessoas faz na minha vida valer a pena", diz ela. "Ontem eu fui jantar no restaurante, aí a garçonete me entregou um papelzinho que estava falando assim: 'Muito obrigada, você me ajuda muito, você mudou muito a minha vida'. Eu fico emocionada só de falar, porque é uma sensação tão única, tão maravilhosa, que às vezes eu fico até sem acreditar no impacto que realmente causo na vida das pessoas", confessa.

Desde que o Big Brother Brasil passou a convidar famosos para participar do reality, Letticia constantemente é alvo de especulações envolvendo o programa. Esclarecendo os boatos, ela garante que nunca chegou a ser convidada e acredita mesmo que tudo faz parte de uma torcida dos fãs.

"Todo ano eu entro nas listas não-oficiais, acho muito engraçado. As pessoas pedem muito para eu ir. Acho que, na verdade, elas querem essa representatividade do meu corpo e das minhas falas, mas eu nunca pensei em ir", afirma a criadora de conteúdo.

